Por fin llegó la tranquilidad al "Gijón Life", justo cuando encara su recta final, que culminará mañana con el potente regreso a Asturias de "Maná". Ayer unas tres mil personas, en su mayoría público adulto y gustoso del "bel canto", se dieron cita en el parque de los hermanos Castro para valorar el timbre de la voz de los cuatro componentes de "Il Divo" Urs Bühler, Carlos Marín, David Miller y Sébastien Izambard, cuatro que llevan la voz cantante sin discusión.

El concierto arranca con una "intro" orquestal de varios reconocibles temas. Los miembros del cuarteto vocal se van integrando en el espectáculo uno a uno, interpretando, en castellano, una versión del "Hello" de Adele. A la que sigue un nuevo versionado, en esta ocasión del "Aquí Esperándote", versión en castellano del hit de Richard Marx, "Right Here Waiting For You". Tras las palabras de rigor, anuncian que cantarán "canciones de hoy, de ayer y de siempre". Y al pie de la letra: fragmentos de ópera como el Tamino de "La flauta mágica de Mozart"o el aria "Vesti la giubba" del "Pagliacci" de Leoncavallo; clásicos como "Love me tender", "Unforgettable" . "My way" o un muy aplaudido "Granada"; ritmo latino con "Quién será" o una muy lograda versión del "Unbreak my heart" de Tony Braxton. Lo dicho: buenas voces para distintas épocas.