Llega el "Beerano": el boom de la cerveza

"¿Qué le pongo señor, un zumo de cebada?", así suele recibir Falo Martínez a sus clientes en una céntrica cervecería de Oviedo. Allí solían acudir los puristas del jugo lupulado, sin embargo, como explica Diego Cobos, gerente de una tienda de cervezas artesanas, "el boom de esta bebida ya ha llegado para quedarse". En las terrazas de la ciudad, y aún más con la ola de calor que azota al Principado, se ha convertido en la verdadera protagonista de mañanas y tardes soleadas refrescando a los muchos que la disfrutan.

"Yo la tomo por prescripción médica", asegura Pablo Collado, turista andaluz que sucumbió a los encantos de una pinta de rubia. Sentados cómodamente en una terraza, hasta su hijo adolescente parece querer celebrar el día mundial de la cerveza. "Yo quiero una dosis de medicación también", causando la negativa del progenitor que prefiere guardar en exclusiva la receta para combatir el calor y la sed.

Las preferencias en lo que a cerveza se refiere son de lo más variadas. Por un lado, están los más fieles, consumidores habituales que buscan nuevos sabores y suelen acudir a cervezas de elaboración artesana. "En verano lo que más se vende son las que llevan más lúpulo y se toman a temperaturas más bajas. Hablamos de las variables del tipo Pale Ale", subraya Cobos.

Aunque este sector está en auge y ya representa un porcentaje llamativo del consumo nacional, la mayoría siguen decantándose por cervezas tipo laguer, las más habituales en el territorio nacional. "Me gustan todos los tipos menos las negras. Ahora con el calor el cuerpo te pide una rubia bien fría, pero el resto del año tiro mucho de la tostada", comenta Guillermo del Pozo, que añade: "aún así, la cerveza entra bien todo el año. Piensa que en otros países la toman hasta caliente".

Precisamente, las cervezas tostadas parecen estar entrando con fuerza en el mercado nacional. "Me encanta, incluso más que las normales", explica Bernardino Sánchez. Su mujer, Sira Tuero, también explora otras alternativas dentro del mundillo cervecero. "A mi me gusta mezclarla con limón e incluso las sin alcohol. La tostada también, pero enfila mucho", recalca Tuero. El día mundial de la cerveza comienza y termina hoy y las temperaturas de más de 30 grados en el Principado duraran en principio hasta el lunes. Sin embargo, el amor por el zumo de cebada parece no vislumbrar fin.