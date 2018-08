La laboral, guarida del punk

El "punk" no entiende ni de edades ni de estilos. Al menos esta fue la impresión que dio ayer la jornada inaugural del festival Tsunami Xixón, que congregó en la Laboral a cientos de fanáticos Marky Ramone -integrante de la histórica banda "Ramones"-, los suecos de "Royal Republic" y el aclamado "The Prodigy", el cabeza de cartel del día. Hoy, el festival clausura con una verdadera traca musical -diez conciertos en directo y cuatro sesiones de DJ- que traerá la ciudad a bandas internacionales muy reputadas como "The Hives", "Millencolin" y "Bad Religion", el grupo más mencionado ayer en las listas de favoritos de los asistentes.

Lo llamativo del Tsunami es su afán por lo híbrido. Ayer, en el mismo patio central de la Laboral y ante un mismo Marky Ramone se reunieron familias numerosas, parejas, grupos de estudiantes y gente en solitario. Se mezclaban los inocentes vestidos playeros y los sombreros de colores con oscuras mochilas de chapas y los anillos de calavera y con las pegatinas de "Sea Shepherd Global" y de "Greenpeace". A Ramone le importaba más bien poco la apariencia del público. Señalaba a personas aleatorias y las personas aleatorias se ponían a gritar y señalaban a Ramone. Uno de ellos era Illán Suárez, el pequeño que ya se hizo viral el año pasado por su llamativa cresta de picos en el pelo. Cuando Ramone tocó su "I wanna be sedated", el niño marcó el ritmo a cabezazos.

La única pega que pusieron ayer los asistentes, además de tener que soportar la ola de calor, es la logística: decidir a qué conciertos se asiste y a cuáles no. El descarte, en el Tsunami, es inevitable: tanto ayer como hoy hay conciertos prácticamente seguidos desde la una de la tarde y hasta las dos de la mañana. Por ello, las zonas de ocio y descanso tenían ayer la misma vida que la primera fila de los escenarios. Parte de este ajetreo, además, se ha trasladado al camping de Deva, que alberga también estos días a cientos de festivaleros. Hoy, podrán ver en directo, además de los grupos ya citados, a "Lagwagon" y a "The vintage caravan".