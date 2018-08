El xiringüelu derrite

Agua, polos, helados y sidra fresca. Esos fueron los principales ayudantes ayer de los peñistas que trabajan en la construcción de sus casetas para la romería del Xiringüelu, mañana en Pravia. La ola de calor se notó en el prau de Salcedo, superando los treinta grados centígrados hasta bien entrada la tarde noche por lo que los romeros tuvieron que ingeniárselas para soportar las altas temperaturas mientras trabajaban a destajo para crear el espacio que les albergará y dará sombra mañana durante la jira. "Es duro trabajar con este calor que es para morirse pero por el Xiringüelu se hace de todo", afirmó Jorge Fernández de la peña "La Tribu".

Agarrados a un polo de limón estaban los miembros de la peña "Consulado de Siero", quienes se refrescaron a media tarde con el hielo después de haber disfrutado de una paella. "El miércoles comemos de menú en Pravia y los viernes traemos algo, este año paella de costilla, calamares y gambas, hay confraternizar hasta haciendo la caseta", señaló Chechu Noval. Y los sopores los pasaron "con un culete de sidra", apostilló Pablo Navarro.

Echando sidra sin parar también estuvo la peña "El Desastre". Armados con una nevera cargada de agua fría y sidra afrontaron los trabajos finales de la caseta. "El calor cansa algo más pero con sidra y agua se lleva mejor, la fiesta ya empieza", dijo Pablo Selgas. "Matador, terrible", así definía el calor Aaron García de la peña "Pasa'l vasu" de Soto del Barco, "menos mal que queda poco, el toldo y traer mañana algunas cosucas porque esto no se aguanta", añadió su compañera, Verónica Rey.

Y no faltaron los viajes a la villa praviana a comprar helados. La peña "Merucos sidreros" bajó con unos cuántos conos de helado para los compañeros, casi ya derretidos, pero que les refrescaron como nunca. "Se pasa malamente pero tenemos agua y sidra en la caseta", sostuvo Sergio Menéndez, al tiempo que Isabel García añadía: "y qué no falte". Y es que el calor apretó bien fuerte pero no quitó ganas a los peñistas, que trabajaron duro bajo el sol y más aún con la caída de la tarde, cuando llegó el grueso de romeros para trabajar a la fresca. "Ye lo que hay , lo que queda, no hay otra, y apurando las últimas horas que es cuando menos calienta".

El prau de Salcedo ya está listo con todas las casetas en pie a falta de los retoques de última hora para disfrutar mañana de la romería del Xiringüelu en Pravia. Y este año, el calor será igual de protagonista que en las últimas jornadas de construcción. Por eso, el agua y la sidra bien fría serán los imprescindibles de la jornada. El Xiringüelu espera.