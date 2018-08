Las críticas más surrealistas de turistas a los atractivos de Asturias que te harán reír (o llorar)

Santuario de Covadonga: "Simplemente horrible"

Un turista comenta sobre el Santuario de Covadonga: "En el entorno natural de los Picos de Europa se encuentra este santuario tallado en la roca. Pero lo peor es el conjunto de edificios que lo rodean: hoteles, museos y una basílica horrorosa en un estilo que no tiene que ver lo más mínimo con cualquier tradición artística hispana. Auténtico atentado al paisaje que debería ser demolida cuanto antes".

Lagos de Covadonga: "Agua y vacas"

Un viajero hace su valoración sobre Los Lagos de Covadonga: "No merece la pena para nada todo el vía crucis que tienes que pasar para llegar a los lagos

Tienes que aparcar lejos y coger el autobús. Eso implica 30-45 minutos de espera para coger el autobús y otros 30-45 minutos para volver.

Súmale que arriba de los lagos los restaurantes no tienen que cuidar la calidad ni la atención al público porque tienen clientes por castigo.

En resumen:

- 45 minutos esperando autobús.

- 25 minutos viendo agua y vacas.

- 2 horas y media esperando para comer.

- 45 minutos esperando autobús.

Y todo esto a un coste de 34,5 euros los autobuses y 77 la comida.

Y arriba hay agua y vacas!

Un pantano navegable de cualquier lugar de España es la capilla sixtina a su lado".

Campo San Francisco: "Desilusión"

Un visitante califica el Campo San Francisco: "Un parque sin más, un estanque con patos y cisnes y bar para tomar algo. Hay muchos iguales en otras ciudades. Lo mejor, que si eres fan de Quino hay una escultura de Mafalda sentada en un banco".

Cudillero: triste

Un turista opina sobre Cudillero: "Muy descuidado. Las vistas son preciosas, pero el faro... Deja mucho que desear. Con lo bonito que es alrededor, sinceramente, el faro es feo".

Prerrománico: "No tiene sentido"

Un viajero valora el Prerrománico de Oviedo: "El estado de la carretera y los accesos y la inconsciencia de la gente hace del monte una aventura no recomendable. Total, para ver una vista de un Oviedo inexistente, porque había niebla. Como la mayor parte de los días del año según nos dijeron después en Oviedo".

Santa María del Naranco: "Ni Fernando Alonso nos hubiera llevado tan rápido"

El turista comenta sobre Santa María del Naranco: "La guía hoy no tenía buen día. Se molestaba por el murmullo de los niños, nos ha llevado corriendo de un lado para otro. Nos ha advertido de no hacer fotografías en San Miguel de Lillo. Qué poco respeto a Santa Maria del Naranco y San Miguel de Lillo. En la vida he salido tan decepcionada de una visita guiada. Como historiadora, pediría que la honrosa labor de guía la realice alguien con un poco más de respeto hacia lo que está mostrando... nada más".