Xiringüelu 2018: Récord de incidencias sanitarias en Pravia

20.31 horas. La batalla sidrera ha dejado ya más de 420 personas atendidas por los sanitarios del "hospital de campaña" (puesto médico avanzado) del Xiringüelu. Es un récord histórico, parece acorde a una asistencia nunca vista al Prao Salcedo, donde tuvo lugar la contienda festivalera, y a las temperaturas, que superaron los treinta grados al sol. Heridos graves, solo dos, un menor caído desde un muro de dos metros y un joven rescatado en el río cuando se encontraba a punto de ahogarse. Los socorristas le salvaron la vida. El resto son en su mayoría golpes de calor (influenciados por el alcohol), 171 cortes (18 debidos a peleas), 45 intoxicaciones etílicas y 22 rescates en el Nalón. El parte de batalla se queda corto sin el relato que sigue.

12.20 horas. Parece una jornada tranquila. Al mediodía, solo se han atendido 25 incidencias leves. Sin embargo, los sanitarios saben lo que les espera. "Aquí no busques la lógica", aseguran. Se prevén mareos por el calor, cortes, heridas e intoxicaciones, tanto por consumo de alcohol como de drogas duras.

Mientras el hospital de campaña permanece huérfano de personas necesitadas de tratamiento , el personal se reúne en corros, comentan y ríen. "Te llaman las grupis", bromea uno de ellos cuando la presencia de su compañero es solicitada por unas jóvenes. Unos minutos después llegan dos casos leves. Una chica con la tensión baja consulta las redes sociales en su móvil y se abanica tendida sobre la camilla. "Me traen mis amigas por venganza, como las traigo yo todos los años a que las atiendan, ahora me la han devuelto. Hasta me llaman la enfermera", apunta una mujer que ha sufrido un golpe en la rodilla.

14.00 horas. Las legiones siguen llegando al Prao Salcedo. El recinto está más lleno que nunca y aun así el flujo no se detiene. El calor aprieta y llegan más casos leves. "No vas a poder beber en siete horas", vacila el enfermero a una joven a la que aplica una pomada sobre la erosión que esta tiene en la pierna. También se ven picaduras. Mientras, en el río, una mujer flota entre los brazos de una amiga en estado de semiincosciencia. El abuso alcohólico empieza a hacerse patente.

15.00 horas. Ya son 78 los atendidos por los servicios sanitarios. Dos de ellos, uno menor de edad, con intoxicaciones etílicas. El joven es abanicado mientras exclama, "en el río va matase alguien". Con las pupilas de un tamaño más propio de las de un búho llega otro chaval. "Nin, toy muy tenso, con taquicardia y se me hormiguea el brazo", expone a los profesionales del centro.

16.30 horas. Llegan los incidentes de gravedad. Un joven casi se ahoga en el río Nalón. Los socorristas le salvan la vida después de haber tragado mucha agua. Es el primer incidente de gravedad del Xiringüelu. Van 200 personas atendidas en el hospital de campaña. La Guardia Civil a vuelo de helicóptero avisa a los romeros de que no continúen tirándose al río desde el puente de la FEVE. "El año pasado una chica se tiró desde el otro puente y no se mató porque cayó en una poza. La vino Dios a ver", comentan los facultativos. Los boxes están completamente repletos, la actividad no cesa. Fuera resuenan los ecos de la batalla. Son ritmos tecno.



18.21 horas. Un chico de diecisiete años ha caído desde un muro de dos metros. Se desconocen las circunstancias que rodearon el incidente. Es trasladado al hospital San Agustín de Avilés. Consciente, pero con un collarín, se retira de la contienda. Las peleas dejan un reguero de cortes, ya son más de diez personas. "Esta habiendo bastantes peleas", reconocen los sanitarios.

La jornada de carácter festivo ha dado para récord, de asistencia, de temperaturas y desgraciadamente de incidencias atendidas en el hospital de campaña. Las contingencias 86previsiblemente continuarán.