El Botánico se entusiasma con los músicos de casa

Hubo una época en que decir el autobús municipal de la línea 10, el mítico "Pumarín-Somió" era sinónimo de ir al Oasis, al Jarín, al Tik, pasando por el Ñeru, el Puentín, el Trastos, el Tango, el Mavis, el Players... Es decir, todos los bares y los espacios musicales que estaban de moda en el Gijón de final y principio de siglos. Así que toda la generación que cantó y bailó "Cuidado con Paloma... que me han dicho que es de goma"; "Sabor de amor...", "Duro de pelar", "Una experiencia religiosa", "Aquí no hay playa", "Laura no está..." y un rosario parecido, ayer tenía su cita para desgañitarse en el Jardín Botánico.

El recinto va por su tercer llenazo de público con músicos locales. Primero colgó el "no hay entradas" la Orquesta Assia; el domingo se repitió el lleno en el treinta aniversario de la productora "El Cohete" con "Radio Fox" en la parte musical, y ayer ocurrió lo mismo para escuchar a "Los Testigos" tirar de repertorio de los noventa. Las 200 localidades con asiento se vieron rebasadas hasta superar las 800 personas en la noche de ayer. Y poco más o menos había ocurrido un día antes, en la jornada de homenaje al mítico grupo gijonés "Los Locos" de la mano de la productora "El Cohete". Fue una noche especial por lo que llevaba de honores hacia algunos nombres propios de la escena musical gijonesa y asturiana. El grupo "Radio Fox" resolvió con brillantez su encomienda, hacer de banda tributo al que ha sido uno de los grupos más influyentes en Asturias. Además de escuchar los éxitos de "Los Locos" la velada incluyó la entrega de simbólicos discos de oro a los autores del grupo, el fallecido Carlos Redondo -lo recogieron sus hijos, Guillermo y Eva Redondo Canteli-, a Paco Martínez -participó en la fiesta a través del teléfono- y Boni Pérez. Y hoy sigue el lleno con "Smooth Criminals" y su homenaje a Michael Jackson en versión Gijón.