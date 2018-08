Proy descubre el origen

El australiano Oskar Proy, conocido por la interpretación del "Asturias, patria querida" en un concurso de talentos de su país, visitó ayer por primera vez la casa de Margolles (Cangas de Onís) en la que nació su abuela, Mónica Díaz. El resultado no pudo ser más positivo. "Estar aquí es muy bonito. Lo que me está pasando es un sueño, surrealista", dijo antes de interesarse por la función que cumplía el hórreo junto a la vivienda familiar.

Amable y sonriente, el cantante no tuvo reparo en fotografiarse con aquellos vecinos que se lo pidieron e incluso firmó algún que otro autógrafo. La primera sorpresa llegó cuando la vecina Ana María Blanco y su marido Monchu le entregaron fotos de la última visita que su abuela les hizo en Llanu Margolles, hace cuatro años. Un viaje que no pudo repetir más después de que le detectaran una demencia. "Fuimos nosotros los que le mandamos por correo discos con la música tradicional asturiana que ahora canta el nieto para intentar que no olvidara la tierrina", contó emocionado el matrimonio. Proy estuvo acompañado por representantes del Ayuntamiento de Cangas de Onís y del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, que unieron fuerzas para permitirle a él y a su padre conocer la tierra de sus ancestros. A la visita acudió el presidente de la asociación cultural y de festejos " San Bartolomé", Joaquín Carreño, quien agasajó a los presentes con un vino español en Peruyes. "Es todo un orgullo que alguien tan joven lleve el nombre de Margolles por el mundo", dijo antes de entregarle al australiano una estatuilla en forma de triskel como recuerdo de la visita. Tras el aperitivo tuvo lugar un concierto en el que no faltaron temas como "Chalaneru", "Santa Bárbara Bendita" o "Y cantamos", esta última de cosecha propia de Proy.

El cantante, que hoy se acercará a Covadonga y a la residencia de mayores de Cangas de Onís, tuvo tiempo ayer de hacer el descenso en canoa del río Sella. "Ya había hecho kakay, pero esta experiencia fue increíble", dijo. "El lunes me voy a mi paí, pero volveré", prometió el australiano.