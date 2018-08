Los 15 sitios de Asturias de los que más se presume en Instagram

Los usuarios de Instagram apuestan por la costa asturiana, que es una garantía de triunfo en las redes sociales. Cudillero, Llastres o Gijón arrasan en los perfiles de lo diferente usuarios de esta red social (conocidos popularmente como "instagramers"). En el interior, Covadonga y sus Lagos, y las panorámicas de los Picos de Europa, son las imágenes más repetidas.



Instagram es la red social del momento y Asturias, para muchos, el mejor estudio de fotografía. Por ello muchos asturianos y visitantes suben sus fotos con algunos lugares del Principado como protagonistas. Saber cuáles son los lugares favoritos para los internautas en Asturias es posible, gracias a la aplicación InstaSights, que te permite ver las zonas calientes donde más fotos suben los usuarios.



Oviedo

Gijón

Avilés

Covadonga

Llanes

Ribadesella

Lastres

Cabo Peñas

Salinas

Cudillero

Luarca

Cangas de Onís

Picos de Europa

Prieres, Caso

Somiedo

La capital del principado es una de las ciudades que más triunfa en Instagram. Sus fotografías más repetidas se hacen en el casco antiguo, y la Catedral es el edificio favorito de los instagramers.Para muchos, y la zona que concentra la mayoría de las publicaciones es Cimadevilla, con el Elogio al Horizonte o la playa de San Lorenzo como algunos de sus protagonistas, solo la Laboral es casi tan fotografiada.En Avilés los usuarios de Instagram lo tienen claro. El centro Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer es el mejo sitio para hacer fotos, por ello concentra la mayoría de las fotos publicadas etiquetadas en Avilés.Los instagramers lo tienen claro, la foto en Covadonga no puede faltar. El Santuario y los Lagos son los lugares más repetidos en la red social. El mirador entre el Enol y el Ercina, y la Cueva son las grandes estrellas de Instagram.Los colores de los Cubos de la Memoria son el fondo favorito de los usuarios de Instagram que suben fotos en Llanes. Solo el puerto parece robarles algo de protagonismo.Otro de los lugares turísticos de Asturias más repetidos en Instagram. La ría, la playa o el puerto son las panorámicas más vistas n la red social. El sitio clave para hacer las fotos: La ermita de la Virgen de Guía.Se hizo muy conocido gracias a la serie Doctor Mateo, y ahora, los instragramers eligen las vistas de la villa desde el mirador de San Roque para sus fotos.Es uno de los lugares más conocidos de Asturias y también uno de los más instagrameables. Los acantilados, la puesta del sol o las vistas panorámicas al Cantábrico triunfan en las redes sociales.Una de las playas más visitadas del Principado también es una de las más fotografiadas para las redes sociales. La vista desde la Peñona es el punto desde el que se suben más fotos.Es una de las villas que más triunfan en las redes sociales. Un gran circulo rojo en la app de InstaSights lo deja claro. Cudillero aparece casi tan fotografiado como Covadonga, y nada tienen que envidiar de las ciudades. Sus casas, construidas como un anfiteatro, y su puerto son el fondo favorito para muchos visitantes.Es otra de las villas pesqueras asturianas más vistas en Instagram. Sus casas blancas y sobre todo el puerto, que es el gran protagonista, aparecen en miles de publicaciones en esta red social.El interior asturiano no triunfa tanto en Instagram, sin embargo, en algunos sitios como Cangas de Onís no hay duda, el Puente Romano es el sitio más repetido en Instagram.Sotres, Bulnes y Camarmeña son tres de los puntos calientes de Instagram en el interior asturiano. Los miradores de los Picos de Europa y del Naranjo de Bulnes son algunos de los lugares favoritos por los usuarios para hacerse fotos.Uno de los puntos calientes del mapa de InstaSights en el interior es Prieres.y que encanta a los instagamers.Los Lagos de Somiedo, aunque menos conocidos que los de Picos de Europa, también se han hecho hueco en Instagram. Otra de las zonas calientes del mapa del que destaca el Lago de la Cueva, el más fotografiado.