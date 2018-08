"Mi sueño de infancia se ha cumplido"

Jorge Ruiz es el cantante de "Maldita Nerea", que alcanzó el estrellato en 2007 con su éxito "El secreto de las tortugas". Después de arrasar el año pasado con su nuevo disco, "Bailarina", vuelven a Gijón, la ciudad que un día los acogió con un aplauso de 10.000 personas. Hoy (domingo, a las 23.00 horas) repiten convocatoria en un concierto gratuito en Poniente.

- Suele señalar que no es un personaje famoso. ¿Está conforme con ser un artista oculto detrás de sus canciones?

-Es una obviedad, no hace falta más que salir a la calle conmigo. Lo que son conocidas son las canciones, más conocidas incluso de lo que la gente y yo nos imaginamos.

- Cuando empezó en la música, ¿cuál era su meta?

-Un sueño que tenía de niño era hacer canciones para que fueran cantadas. Al estar enfocadas de esa manera, el protagonismo se lo ha llevado la canción, más que el artista. El sueño se ha cumplido.

-" Maldita Nerea" tiene una actividad muy diversa. Ha llegado a dar conferencias en universidades.

-Yo era logopeda y maestro de audición y lenguaje, y cuando me empezó a ir bien en la música cerré mi clínica. Me interesa mucho la historia de talento que hay detrás de cada ser. En las entrevistas, empecé a hablar casi más de educación que de los discos, alguien me escuchó y me llamó para la primera conferencia. Es una faceta más que me llena.

- Son ya muchos años en la cresta de la ola. ¿Se plantean que el siguiente disco no tenga tirón?

-Ningún árbol vive para siempre, y el miedo a desaparecer siempre está ahí, porque es generacional. Seguir después de tanto tiempo parece un milagro. Y aun así, "Bailarina" ha sido una de las canciones más ralladas del 2017. Conecta con las generaciones siguientes a la nuestra. Quiero pensar que esto no se pierde de la noche a la mañana.

- Se considera un amante de las letras, pero dice que la gente se queda por sus melodías.

-El cerebro reconoce antes la melodía, por eso las madres les cantan a sus bebés cuando aún no saben hablar. Es una cuestión casi evolutiva. Y luego viene la letra para darle el sentido. Creo que la frase sería: "La melodía es lo que engancha y la letra es lo que termina enamorando".

- ¿Los seguidores les preguntan por las letras?

-Cuando yo digo que la letra no interesa a nadie es porque casi nadie me pregunta por su significado. "El secreto de las tortugas" es una canción que habla de filosofía, pero ¿crees que la gente sabe de qué habla? La gente la disfruta, la baila, le entretiene, Lo que les interesa de la música es sentirla.

- ¿Por qué cree que "El secreto de las tortugas" sigue sonando?

-No es solo que siga sonando, es que no envejece. Aunque seamos un grupo de pop, la canción tiene raíz. Fue compuesta con una guitarra española, tiene parte de rumba, una base de batería muy alegre y la letra, a pesar de ser muy profunda, está hecha con mucho ingenio y muy fresca, parece más graciosa que seria. Años después la gente la pide incluso más, y entre los que la piden hay niños.

- Nunca se ha consumido tanta música como ahora. ¿Cree que eso hace a la gente menos selectiva o más versada?

-Tienen acceso a mucha más cantidad de lanzamientos, pero también hay más saturación. Los proyectos que son muy personales, con una identidad muy marcada, tienen que ser muy constantes para conseguir subsistir. Ningún otro grupo habla de filosofía como nosotros. Es nuestro nicho, aunque a la gente lo que le interese sea bailar y evadirse, ante todo.

- ¿Qué ha pasado con el universo femenino perdido del que habla en "Bailarina"?

-Buscando no se qué cosa se está perdiendo la feminidad. No solo en mujeres, sino en hombres. La educación actual está muy enfocada a hacer y hacer, ir hacia algún lugar. Y muy poco en la pausa, donde estaría ese lado femenino. La pausa te conecta con la intuición. La "Bailarina" de la que hablo es ese lado femenino, y hay que sacarla a bailar, para que sea protagonista. El lado masculino, el buscador, tiene que poder vivir esto. Y si ambas partes están bien, a una sociedad le va mejor.

- ¿Dónde se ve el mayor cambio dentro del grupo respecto a sus inicios?

-Dentro del equipo. Yo siempre abogo por un liderazgo horizontal. Y este año es el mejor de nuestra carrera, somos uno. En lo personal, desde que tuve a mi hija, hace ya dos años, mi bailarina, estoy aprendiendo desde el principio a conocer la naturaleza femenina, muy transformadora para mí. Todo cristalizará en el siguiente trabajo.