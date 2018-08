Bruce Springsteen homenajea a Quini

El concierto de homenaje a Bruce Springsteen comenzó con un recuerdo emocionado a Aretha Franklin: "Y say a little prayer", esa mítica melodía tan versionada por la que no pasan los años. Y en el fondo se convirtió también en un homenaje a un invitado inesperado: al mítico Enrique Castro "Quini", ídolo de la infancia de Manel Fuentes, el showman y presentador televisivo que también hace sus pinitos en el rock and roll, versionando a "The Boss", al Jefe de todos los rockeros.

"Puxa Xixón", gritó Fuentes nada más comenzar el recital cañero. "Siempre que venimos a esta tierra lo pasamos divinamente". Fue entonces cuando recordó que uno de los ídolos del niño Manel, forofo del Barça, fue Quini, cuyo recuerdo imborrable merodeó durante toda la noche entre las sombras del Botánico, el Molinón de la naturaleza. Y que al final del recital volvió a estar presente, cuando el artista de esta noche recibió como regalo una camiseta del Sporting.

El público está entregadísmo desde el momento en que suena uno de los himnos de Springsteen: "Thunder road". Con "Everybody has a hungry heart", todos los brazos se ponen en alto. Hay en Fuentes más pasión por el ídolo que calidad vocal, pero el solo de saxo suena magnífico.

A continuación enlaza "No surrender" con "Prove it all night", que acompaña de un buen solo de guitarra. "Gijoooooón"", pregunta el artista. "Queeeeeé", responde el público. "¿Cómo vaiiiis?", insiste Fuentes. "Bieeeeen", claudica el respetable cuando suenan los primeros acordes de "Spirit in the night", en comunión perfecta con los fans, que se dejan ver de todas las edades.

Explica, ya lleno de sudor por la entrega sobre el escenario, guitarra en mano, que hay una canción de "The Boss" que no se encuentra en los álbunes oficiales, que se públicó y que hace 25 años sonó en Gijón, en una de las visitas del siempre recordado en esta tierra Bruce Sprinsteen.

La entrega total del público llega con "Aint good enough for you". Y ya no paró mientra sonaron otros temas legendarios del cantante de New Jersey, como "Born to run" y "Drive all night". Muchas de esas canciones se recuerdan en Gijón con nostalgia, cantadas en directo por el original.

Obviamente, los que se desgañitaron sobre el escenario del Botánico gijonés no eran Springsteen y la E Street Band, pero el esfuerzo de Manel Fuentes y su banda por parecerse al original, al inigualable, puede decirse que mereció la pena.