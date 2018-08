Diversidad cultural en la villa de Avilés

Uno de los acontecimientos más esperados del verano avilesino es, sin lugar a duda, el Festival Folclórico Internacional. Este año se celebra la 38ª edición de este encuentro cultural en el que agrupaciones de baile de diferentes lugares del planeta intercambian con los avilesinos y con quienes se acercan a la villa durante estos días sus músicas y bailes tradicionales.

En esta ocasión se unen a los anfitriones, la agrupación folclórica "Sabugo, ¡Tente firme!", los rusos de "Ogonki Group", los tailandeses de "Chanthabburi Folk", los argelinos de "Association Clturelle Couleurs d'Argelie" y los serbios de "The Performing Folk Dance Ensemble-Thermal Posee Planta Nicolai Tesla". Todos ellos participaron ayer en el tradicional izado de banderas de los países participantes, que se celebra en la plaza Domingo Álvarez Acebal. Las bandas llegaban hasta la plaza a través del pasillo que los curiosos que se acercaron al lugar para presenciar el evento habían formado. Una vez allí la banda asturiana interpretó el himno regional mientras las banderas iban ascendiendo poco a poco.

"De lo concentrada que estaba con la música ni me he enterado de cuándo las han subido", comentaba una asistente entre el púbico. De lo que no se percató, al igual que muchos otros, fue del pequeño problema que surgió con dos banderas, concretamente con las de España y Argelia. Debido a la frondosidad de los arboles que rodean los mástiles, ambas banderas quedaron atrapadas entre las ramas, pero una rápida actuación por parte de la organización hizo que lograsen ondear junto con el resto antes de que la última banda abandonase la plaza.

Tras este pistoletazo de salida, las bandas recorrerán las calles del casco histórico. Hoy se llevará a cabo la recepción oficial de la Alcaldesa en el Ayuntamiento, a las 13.00 horas, y la Misa de las Naciones, que se celebra en la iglesia de Santo Tomás, tendrá lugar a las 20.15 horas. El sábado y domingo se celebrarán dos galas en el Centro Niemeyer, ambas a las 20.00 horas, para las cuales se podían recoger hasta dos invitaciones por persona desde el lunes. El martes ya estaban agotadas. Muchos vecinos se encuentran molestos por haberse quedado sin su entrada debido a la gran expectación que causan estas galas. La queja general se centra en el recinto, ya que según aseguran algunos "estos problemas de espacio no existían cuando las galas se celebraban en el polideportivo del Quirinal".