La belleza se luce sin Bañador

La belleza asturiana está presente en todas las edades y ayer inundó el salón de actos de la Feria de Muestras de Gijón. Dieciocho mujeres de entre 30 y 50 años desfilaron con paso firme, ante jurado y espectadores, para alzarse con el galardón del primer Certamen Royal Spain de chicas senior de la ciudad, un concurso de belleza para hombres y mujeres en el que hubo que suprimir la categoría masculina por falta de concursantes.

La ganadora fue la avilesina María Elías Bonet, de 31 años. Con 47 años, la concursante que se alzó con el título de primera dama fue Rosa Ciudad; la segunda dama fue Nadia Morenciu, de 32 años. Las participantes, catalogadas como mujeres senior, se encuentran una franja de edad "que es la del mayor consumo hoy por hoy, las personas que más compran y más se mueven en el mercado", explica Lourdes Iglesias, organizadora del evento. Además, ninguna de ellas había participado en un concurso de belleza con anterioridad.

El certamen comenzó con la prueba corporal en la que las aspirantes vestían vaqueros y camiseta básica "pegadita" blanca. Una a una, hicieron su debut como verdaderas expertas dejando los nervios al otro lado del escenario.

La prueba número dos en la que desfilaron fue "urban", ocasión en la que las modelos debían vestir "como ellas entienden su vida diaria, su cotidianidad, como irían si tienen que salir un día arregladas de cena", explica la organizadora. Para el último pase, las concursantes eligieron un vestido de fiesta con el que levantarían el tan esperado galardón: "Es para cerrar el evento y queda más bonita la corona puesta que con unos vaqueros", cuenta Iglesias.

La novedad de este certamen es que en ningún caso las aspirantes desfilaron con traje de baño, algo que se acostumbra a hacer en este tipo de exhibiciones: "No existe el bañador en los concursos que yo realizo, en ninguna categoría, no me gusta, considero que la silueta se ve bastante bien sin falta de enseñar celulitis, cicatrices y demás", afirma la organizadora del evento.

Arropadas por sus familiares y amigos, las 18 participantes lucharon por ganar y representar Asturias en el próximo certamen nacional a pesar de que algunas de las concursantes son leonesas: "Es nuestro primer año y algunas provincias no tienen delegación, ".

Junto a la corona, el Royal Spain regaló a la ganadora "un vestido de princesa total, descuentos en varias tiendas, un conjunto de bisutería muy bonito, unos regalos para el pelo y unas cajas de rescate para cuando vas a la playa, tienes el pelo super castigado y quieres lucir melenaza", cuenta Iglesias.

Además, la ganadora senior estará representada a nivel nacional por una agencia de modelos, que "junto a las curvis, son las que más funcionan y potencian el mercado", concluye la organizadora.