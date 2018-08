Rebelión contra los ligones babosos

Surge la escena de un salón. Un hombre joven, guapo, con tatuajes en los brazos, acaba de entrar en un local de fiesta. La música atruena y en el centro de la pista hay dos mujeres. Él ya las ha visto mucho antes de pasar por detrás para mirarles sin ningún recato el culo. Da un sorbo a la copa que le acaban de servir. Se recoloca el paquete de su lado bueno, el derecho. Se lo soba, mientras toma aire con las fosas nasales, haciendo un ruido exagerado. Se acerca a ellas. No las deja marcharse. Les da el coñazo. Las acorrala. Las toca. Ellas no se lo pasan bien. Él, que no lo ve, sí disfruta. Mal. Es un ligón baboso. Hay que enseñarle a ligar con respeto.

"Stop! ¿Qué veis mal aquí? ¿Os ha pasado a vosotras?", preguntan Lucía Rodríguez y Marta Pérez, dos de las feministas que ayer, en plena Plaza de España de Avilés, impartieron un taller callejero de ligoteo sano. Actrices y actores simularon escenas de cortejo sobre las que debatió el público. La actividad impulsada por las feministas de "Les Rudes" y "Avilés libre de agresiones sexistas" estuvo rodeada por la polémica después de que se publicaran en las redes los datos personales de la concejala de IU Llarina González, encargada de solicitar los permisos para llevar a cabo el taller. La iniciativa, al final fue una especie de catarsis feminista en post de evitar babosos. Muchas de las mujeres que asistieron a la escena anterior levantaron la mano para clamar contra la situación. La gran mayoría de las chicas había sufrido esa sensación de acoso.

Otro sentimiento, la vergüenza, es la que también padecen las que intentan dan el primer paso, situación que afloró en una de las micro-obras. Dos chicas hablan y ven a un chico que les gusta. Una de ellas no se atreve a acercarse. "¿Qué va a pensar de mí?" "¿Se creerá que soy una puta?", "¿Y si me rechaza?", son las preguntas que lanza al vacío la actriz voluntaria, Clara Lozano.

Así con ejemplos, transcurrió el taller, que más que instruir, o evaluar si una forma de ligar estaba bien o estaba mal, se transformó en una especie de improvisación colectiva sobre lo que es aceptable en el cortejo. En términos generales, las opiniones fueron favorables. "Ha estado muy interesantes, aunque quizás se echó de menos más participación", comentaban Adriana Bueno y Sara Pérez. Hubo a quien no le gustó, como un hombre, que quiso identificarse como "un ciudadano que lucha por la libertad" y que dijo al marcharse que él "ni machismo, ni feminismo: igualdad".

Al final, los asistentes terminaron bailando cumbia y las feministas se despidieron hasta mañana, cuando impartirán un taller de recetas de Guerrilla.