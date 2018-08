San Timoteo desborda Luarca

En las rúas de Luarca se podían ver desde temprana hora a los viandantes pasear con los originales chambrones y las tes de pan, se oían resonar por las calles la popular rima: "¡San Timoteo, eo, eo!". La villa valdesana se encuentra de fiesta honrando a su patrón como viene haciendo desde hace 108 años.

Son fechas marcadas en el calendario para cualquier luarqueses. Las habituales fiestas, la charanga, los manjares típicos de los praos, hacen que nadie se lo quiera perder. Para los que están y los que no han podido llegar, ya que muchos vienen de fuera de la provincia y aprovechan la época estival de vacaciones para volver a su tierra. Historias típicas del lugar, como la de Esperanza Torero una luarquesa afincada en Chile que no pudo asistir este año al San Timoteo. "Una amiga que tenemos en Chile que no pudo venir", nos contaba Laura Pérez, amiga suya. Su historia era peculiar. Sus amigos decidieron hacer un monigote con su cara pegada para ya que no podía haber estado en la festividad en persona por lo menos que estuviera de imagen además que de espíritu.

Unos no pueden llegar y otros "piden descansos para venir aquí", nos confesaba Juanjo Alonso, ya que no todo el mundo puede hacer coincidir sus vacaciones con la festividad y pide días sueltos en sus empresas para no perderse la fiesta.

Todos esperan cada año ansiosos la fiesta, hay quien solo se reúne en esta festividad por vivir en zonas distintas de la geografía española. Es lo que le pasa a Sara Álvarez que reúne a amigos y familiares de zonas como Albacete y Alicante para celebrar juntos el San Timoteo. "Nuestro San Timoteo es una reunión familiar, que hacemos de año a año".

Hay quien se queja de la gran afluencia de fuera que se ve por las tardes y de lo que ello conlleva. "San Timoteo es una fiesta de prao tradicional hay que conservarla", decía Jorge del Valle, ya que últimamente se flotan grandes autobuses