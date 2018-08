De su mente salió el récord de escanciado

En Gijón hay quien ya cuenta las horas para levantar el brazo con miles de acompañantes y volver a batir un récord. La cita del escanciado simultáneo (mañana viernes, 20.30 horas en la playa de Poniente) es un éxito asegurado desde hace 21 años y ese éxito, según cuentan los organizadores del festival, tiene un ideólogo: el maliayo -residente en Avilés- Álvaro Juan Menéndez. Quién sabe si alguna vez pensó que iban a reunirse más de 9.000 personas (este año la marca a superar es 9.403 participantes) para escanciar un culín. "En esta ciudad haces lo que sea y sale bien, la gente se apunta a un bombardeo", sostiene orgulloso Álvaro Juan. Pero los principios no fueron igual de estelares.

Álvaro Juan Menéndez, miembro rector de la cooperativa Campoastur, fue quien planteó el proyecto hace dos décadas en la Mesa Interprofesional de Sidra y, en un abrir y cerrar de ojos, la propuesta llegó al Festival de Sidra de Gijón. Pero se le ponían pegas. No parecía tan fácil. Los lagareros y cosecheros nunca se rindieron e "insistieron un poco más" hasta que Rosabel Berrocal, del equipo de Festejos del Ayunamiento de Gijón y uno de los pilares del certamen, les concedió el beneficio de la duda: "Hubo que dar la tabarra bastante a Rosabel y a otros; al principio la idea no se veía, después, cuando vieron que funcionaba todo era muy guapo, pero para lograrlo hubo que trabajarlo y ser un poco pesados", admite Juan Menéndez.

Una vez que consiguieron hacerse un hueco en la fiesta de la sidra, "fue un boom para Gijón", aunque "muchas veces no solo es tener la idea, es un cúmulo de cosas, todos aportamos un poco lo que pudimos, los lagareros pusieron la sidra gratis aquella vez -ahora aportan lo justo para superar el récord y otros muchos participantes la llevan de casa-; Rosabel ayudó con su experiencia en festejos, y desde entonces se ha sabido darle ese empujón todos los años y no dejar morir la idea", razona.

El plan inicial no era un gran escanciado en la arena de la playa, sino "hacer una cadena de escanciadores a lo largo de todo el Muro, en fila". Pero la complejidad de contabilizar la participación de escanciadores les hizo desechar la idea de inmediato, pues siempre se buscó poner el nombre de Gijón en las marcas mundiales y "a ver quién controlaba a toda esa gente para hacer un récord", rememora.

Así llegó la primera edición del escanciado simultáneo. Corría el mes de agosto de 1998. Pero sobre la arena de la playa la expectación brillaba por su ausencia. Los lagareros descargaron "un camión de sidra y allí no había nadie; sólo estaba el 'speaker' Juanma Castaño animando". De repente, la gente comenzó a moverse. "Yo creo que pensaban que había uno ahogado", admite Juan. "Cuando nos dimos cuenta llegaba la cola a San Pedro y no quedaba sidra, nos pusieron verdes porque no había para todos pero, ¿quién iba a contar con aquello?". El segundo año, los organizadores se vinieron arriba. Juan no quería "pasar vergüenza" y su plan era llevar "camiones de sidra", pero Rosabel Berrocal frenó sus ansias. "Me dijo: A ver después cómo te superas en el tercer año; lleva sidra, pero no te pases", explica Juan.Y en eso siguen año a año.

El escanciado es "tradicional, de las raíces", cuenta Juan así que eventos de tanta repercusión como éste lo que hacen "es sacar a la luz lo que tenemos. En el mundo de la sidra y la manzana Gijón es una seña de identidad clara", también por su récord. Y nada más lejos de ser un 'botellón' múltiple, como irónicamente dicen algunos: "No todo el mundo acaba bebiendo la sidra y, como mucho, tienen una botella por cabeza; veo más botellón cuando dan sidra gratis a puñaos para que la gente beba hasta que se fartuque".

El que fue la mente de creativa del récord gijonés asegura que el único año que no se superó la marca no fue por falta de gente, sino dque falló la estrategia. Y eso no tiene que volver a pasar. "Habrá que hacerlo más asequible, o lo que sea", opina Juan Menénez, pero el nombre de Gijón tiene que seguir acumulando récord.