Dos sermones por San Timoteo

San Timoteo, la fiesta luarquesa, vivió este año la concurrencia de "dos sermones". El religioso, oficiado como siempre dentro de la capilla, y el pagano, que tenía lugar simultáneamente en el exterior. El segundo, novedad inesperada por lo espontáneo, lo protagonizó el local Adrián Villarejo, de la peña "Suriellos y Garabatos", cuyos otros miembros ayudaron de manera inestimable a Villarejo. "Hay que tocar de oído, qué fa ni qué rollos", decía el "párroco pagano" a sus fieles.

Entre ellos había de todo, desde niños de un mes, como Aran Ricart, a ilustres veteranos como Pepe Farrás, de 80 años. "José María García y yo nos corrimos aquí unas buenas farras", asegura Farrás, que estaba en su salsa, en una festividad que fue entrañable como siempre, pero peculiar como nunca.

El comienzo de la jornada ya hacía presagiar los derroteros que tomaría la romería. "Meca, que me choco. Si ya voy así ahora, imagínate como acabaré el día", exclama una de las romeras, que a los mandos de un carricoche vacío impacta contra las vallas que separan la carretera de la senda que lleva hacia el prao de la fiesta.

Tras ellas, por el mismo sendero, aparece la "reencarnación" de Lenin, el revolucionario ruso, ataviado con un chambrón con una "T" decorada con motivos soviéticos y una boina similar a la del antiguo líder de la Unión Soviética.

En el prao, dominado por la pequeña capilla en honor a San Timoteo, ya había quien esperaba la misa y la procesión del santo. "Me levanté a las siete de la mañana para hacer tortillas y empanadas. Y eso que ayer estuve bailando en el parque, y menos mal que fui, hasta que no empecé a danzar yo todos estaban muy sosos", comenta Victoria García, alias "la marchosa". García, que es una de las fieles a la fiesta, comentaba su San Timoteo más recordado junto a sus amigas. "Aquí conocí yo a una persona maravillosa... lo malo es que después le salió barriga", bromea la mujer, de 67 años.

Otro veterano de la fiesta, Pepe Farrás, ataviado con una gorra de capitán y pin del Sporting de Gijón, rememoraba junto a su amigo Manolo Fernández, sus anécdotas de juventud. "Recuerdo aquella vez que llegué a casa de madrugada y te vi que no eras capaz a abrir la puerta. Te pregunté si necesitabas ayuda y me dijiste que te sujetara la casa", relata entre risas Fernández, que lleva 53 años viviendo en Puerto Rico, pero regresa cada año por San Timoteo para preparar su ya mítico jamón fresco a la puertorriqueña.

No todo eran mayores en la explanada frente a la capilla. Había muchos pequeños, que lucían chambrones y levantaban minibastones. El más joven de todos era Aran Ricart, que con solo un mes de edad ya vivía su primera edición de la gran romería valdesana. "La familia de mi mujer siempre veraneó aquí. Cuando empezamos a salir me trajo, me enamoré del pueblo y aquí le pedí la mano. Hace un mes nuestro hijo nació aquí y para nosotros es un orgullo tremendo", subraya su padre, el catalán Jordi Ricart.

Al poco, llegaron las charangas y comenzó la misa, que en esta ocasión tuvo las ya citadas dos versiones. Por un lado, la de siempre, que esta vez sucumbió a los condicionantes laborales propios del verano. "Este año son tres curas, dos muy jóvenes y el de siempre. Deben ser becarios", bromea Carlos Cristos, afuera de la casa de Cristo, donde se celebró el otro sermón, el pagano.

"Hay que tocar de oído, que fa, ni que rollos", oró el pastor improvisado, Adrián Villarejo, de la peña "Suriellos y Garabatos" mientras señalaba que le pasaran el tradicional porrón con la "sangre de Cristo". Todos le escuchaban y colaboraban con él.

El momento de pasión de su discurso llegó con su pasaje sobre el fin de la noche de cada 22 de agosto, cuando los romeros dan por finalizada la celebración. "Al final de las noches del 22 siempre acabo llorando de emoción", predica ante sus fieles, que le responden: "Sí, de la emoción y de la mangada". Coordinar ambos ritos, el del interior y el de Villarejo y compañía, no era fácil, pero para controlarlo estaba José Antonio Alfonso, que marcaba el ritmo a la orquesta para no interferir en el oficio religioso.

Salió el santo de la parroquia y puso fin al show de Villarejo. Con los bastones alzados y al ritmo de la música los romeros le dieron un paseo por el prao, y con el cumpleaños feliz, interpretado a lo Marylin Monroe por una de las compañeras de Villarejo, acabaron los sermones y comenzó el jolgorio.

Alrededor de alimentos y sidra se desplegaron los asistentes, que como esta edición, no eran nada usuales. "San Timoteo ye muy heavy", asegura Jorge del Valle, que como su hijo Bernien, porta un chambrón propio de una estrella de rock del duro. Llamaban también la atención, las chapas que algunos llevaban en los mandilones. "Llevo la de Chuck Norris porque es el jefe y si él aguanta yo también", proclama Irene Fernández, acompañada de familiares y amigos. Otros cogían fuerzas preparados para trabajar al final de la tarde. "Hay un casting luego", bacila José Manuel Menéndez, que porta un pin con el lema, "soy actor porno". Con música, comida, sidra y bromas continuó un festejo que cada año descubre nuevas facetas, incluso para los que llevan acudiendo toda la vida.