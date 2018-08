Un culín ante medio Gijón

El Concurso Oficial de Escanciadores de Asturias, que este año cumple su XXV edición, batió ayer su récord de participantes, con 53 aspirantes que se subieron al escenario de la plaza Mayor de Gijón para poner a prueba sus habilidades a la hora de echar un culín. Medio centenar de personas, de ilusiones, en las que se entremezclaban las de los habituales vencedores de este tipo de pruebas -como Salvador Ondó, ganador el año pasado-, con aquellos que acuden a probar suerte, espoleados por las ganas de demostrar que esto es lo suyo.

Es el caso de José Valdés, de 22 años. Como asturiano, la sidra siempre ha estado presente en su vida, pero no fue hasta hace un año cuando descubrió su pasión por el escanciado, cuando asistió a un curso de la mano de Ondó. Desde entonces, no ha dejado de perfeccionar su técnica y ya tiene un recorrido por los concursos de la región. Su puntuación en el campeonato no era de las mejores "pero está muy bien teniendo en cuenta los nervios y la presión que se vive ahí arriba. No es lo mismo escanciar en un chigre que delante de medio Gijón", confiesa, asegurando que "estos concursos ayudan a la hora de encontrar trabajo en una sidrería, porque te quitan los nervios".

Otro de los perfiles de concursante es el que representa a su establecimiento. Y un buen ejemplo de esto es el que da la sidrería Montera Picona-Parrilla Ramón. "Hoy se presentan todos los escanciadores que trabajan con nosotros, 14", explica Emilio Rubio, dueño del negocio, "hay alguno que está especialmente nervioso, sobre todo el más joven", de apenas 16 años y del que, dice, "es un diamante en bruto". Para Emilio, "estos concursos ayudan mucho a fomentar el escanciado y su fama, que son los que se lo curran en las sidrerías".

La única chica dentro de su grupo es su socia Alejandra Venegas, de 27 años, colombiana criada en Gijón. "Los clientes me pedían que les echase un culín, y me daba apuro llamar a los otros camareros. Así que empecé apoyándome en las columnas, para que el chorro cayese recto", explica la escanciadora. Fueron los mismos clientes los que la animaron a ir poco a poco alejándose de esa columna hasta el momento actual, que se ha presentado a su quinta competición en Gijón aunque hoy, volviendo a competir en casa "vuelvo a estar nerviosa".

Ejemplo de esta mezcla entre veteranía y juventud que se vio en el concurso de ayer fue el podio de ganadores. El vencedor local fue el joven escanciador gijonés Pelayo Rodríguez, de "El rincón de Celia", que lleva participando en las últimas cuatro ediciones. El año pasado finalizó tercero, por lo que esta vez se quitó la espinita. "Mi entrenamiento es esforzarme para echarlo bien en el bar, practicar de cara a la gente", explica emocionado, "este premio, ganar en Gijón, es lo más grande por poder ganar en casa. Si se quiere y se ponen ganas, se puede", enfatizó el joven escanciador local.

El vencedor absoluto fue Jorge Vargas, un habitual de estos concursos, aunque ya no se dedique a la hostelería. "Este premio es una maravilla, durante todo el tiempo que llevo concursando, incluso el año que llegué a ser campeón, nunca llegué a ser primero de Gijón. Hoy estoy contento y feliz, Gijón para mí lo es todo", aseguró con emoción el vencedor, quien explicó que "la suerte influye mucho, por más que te prepares o que saques en las sidrerías buenos culines, aquí hay muchos factores como el viento o la presión de la gente". La terna de vencedores la completaron los escanciadores Jason Franco (2º), Jonathan Trabanco (3º), Wilkins (4º) y Junior da Silva (5º).