Cancios a ritmo de récord

"Un culín de sidra y un poco de música anima a cualquier asturiano". Lo cuenta Begoña Fernández, gijonesa que ayer nos se perdió la cita multitudinaria en la plaza Mayor de Gijón. Con la plaza hasta la bandera, los tradicionales cancios de chigre volvieron a sonar a pleno pulmón. El gijonés Carlos José Martínez, acompañado con el coro de la Sociedad Torner, fue el encargado de dirigir a los varios miles de personas, presentes, y que casi dos horas después de iniciarse la actuación coral no querían marcharse. "Esto también debería de ser un récord", asegura Martínez.

"Fuiste al Carmín de la Pola", "En el campo nacen flores" o "El Quirosanu" fueron canciones que se cantaron ayer y no podía faltar "Chalaneru", "En el pozu María Luisa", "Asturias" o el "Gijón del alma". Esta última "es una pieza emocionante; se me ponen los pelos de punta sólo de escucharla imagínate con medio Gijón coreándola contigo", confiesa Miguel Rodríguez, en la plaza junto con su mujer y sus hijos ya que, asegura, "esta es una fiesta para disfrutar en familia".

Son muchos los que no se pierden esta cita. Como Rocío Fernández y Rosa Aguado, madre e hija que aseguran "venir todos los años salvo que pase algo grave" ya que "te lo pasas muy bien y puedes cantar acompañado". "Aquí el que cante bien pues bien, pero el que canta mal también canta porque se hace en grupo y no hay vergüenza. Son todo canciones nuestras de toda la vida", explican. No obstante, la gijonesa Lali Llana asegura que "estas canciones son más modernas, las hay que no son de chigre". También respalda su postura Luisa Corral, que cuenta que "se está perdiendo la esencia de la tierrina".

Pero la esencia está en el ánimo de la gente y algunos le pusieron mucho. Como Chus García que se llevó a la plaza Mayor "las empanadas ni las tortillas que sobraron de ayer en Poniente". A las dos citas de récord -la del escanciado simultáneo y la de los cancios- acudió García con más de 20 familiares.

También muy animadas se encontraban las hermanas Inés y Pilar Bernardo y Elvira Menéndez, que piden que "esta fiesta tiene que hacerse, como mínimo, una vez al mes. Alegra a uno con este ambiente y la alegría da vida". "Nos las sabemos todas", añade Pilar. El gijonés Hidario García ha regresado a la tierrina con motivo de la fiesta de la sidra y "con ganas de cantar", afirmando, entusiasmado que "aquí se canta mucho mejor que en el sur con diferencia. Te lo digo yo, que vivo fuera. Esto es excelente".