El "Horror" vuelve al verano gijonés

Danza, música y diversión: tres sustantivos que parecen ser los idóneos para definir "Horror, el show que nunca se debió hacer". Jaleo Producciones Artísticas ha querido reunirse, de nuevo, para presentar esta función. Un espectáculo que ya había tenido una buena acogida entre el público asturiano en sus otras interpretaciones, habiendo reunido a prácticamente 2.500 personas en el cómputo global, tal y como aseguraban sus protagonistas.

Nerea Vázquez, Carlos Dávila, Luis Alija y Arantxa Fernández Ramos, productores y actores, acompañados de Álvaro Vázquez, que interpreta la música en directo de la obra, se dieron cita en La Casa de la Palmera para dar visibilidad a su espectáculo. Serán, esta vez, las tablas del Teatro Jovellanos las que se encargarán de acogerlo, el sábado 6 de julio, a las 20:30 horas, en una función con un solo pase. "Además, está enfocado para un público a partir de los 13 años, si hay un adolescente en casa puede ir", asegura Nerea Vázquez. "Empieza el verano y empieza caliente", añade Luis Alija.

La obra es un homenaje a la película de culto Rocky Horror Picture Show, estrenada ya en el año 1975. "La gente se reúne para ver la película. Cantan, bailan, es una fiesta, igual que nuestro espectáculo", asegura Carlos Dávila. Sin embargo, aunque está basado en dicho título, no es exactamente lo mismo.

Los protagonistas de la obra, en este caso, reencarnarían a un grupo de interpretación que quieren representar el show, pero todo lo que intentan les sale mal. Podría decirse que la suerte les ha abandonado o que ya no está de su lado. A partir de ahí, nace una comedia que, de momento, no ha dejado indiferente a nadie. "Somos una compañía de teatro que va a interpretar la película y el protagonista no está, no aparece, y tenemos que encontrar uno como sea. Ahí es donde aparece Rodrigo Cuevas", continúa Dávila. Precisamente parte de este espectáculo viene gracias al buen nombre de Cuevas, quien es bastante conocido en el mundo del espectáculo. Su originalidad y fuerte personalidad en el escenario hacen de él una de las figuras distintivas del show.

El espectáculo podría definirse como un pequeño homenaje al cabaré, y también a la serie B. Se trata de un concierto, a pesar de que tenga un hilo conductor, una historia de la que estar pendiente durante el espectáculo. Ahí reside precisamente el ambiente especial que se vivirá en el teatro Jovellanos este sábado.

A pesar de lo que pueda parecer, no es necesario haber visto la película para poder disfrutar del espectáculo. Precisamente por este hecho, "las canciones están sacadas de la película, pero adaptamos la letra para que el público pueda coger el hilo de la historia a través de ellas", comenta Arantxa Fernández Ramos. Una oportunidad para conocer la película, y divertirse con la obra sin ningún requisito previo. Es en este punto donde toma relevancia la figura de Álvaro Bárcenas quien, junto con Wilón de Calle, Sil Fernández y Sam Rodríguez, ponen la nota musical al más puro estilo rockero.

El espectáculo está producido por Jaleo Producciones Artísticas, una agrupación de compañías asturianas que nació hace aproximadamente dos años, como resultado de la suma de Saltante Teatro, Higiénico Papel Teatro, Teatro Fin del Mundo y Ambigú Media Broadcast. "Dijimos: "oye, tenemos que seguir trabajando juntos". Y la creamos, con ella también hemos estrenado "Corín Tellado el espectáculo", admite Luis Alija. Un espectáculo que también se estrenó en el Teatro Jovellanos y recibió una gran acogida entre el público gijonés.

En la opinión de los protagonistas, ellos mismos aseguraban que creían que sí es posible que crezcan las producciones, pero debe ser de la mano de los teatros. Y añaden que deben ser ellos lo que apuesten por producciones más grandes, aunque esto traiga consigo un mayor coste o inversión.

La propia productora admite que es un esfuerzo económico grande para el mundo de las artes escénicas en una región como la asturiana. Por ello, piden al público del Principado y más concretamente al de Gijón que, tal y como lo están haciendo hasta el momento, sigan apoyando a la obra. "¡Los necesitamos!", finaliza Vázquez.