La nostalgia poética del artista Beret llena de gritos juveniles el recinto de Metrópoli

Nostálgico, pero de "buen rollo". El conocido cantautor sevillano Beret, uno de los últimos artistas del panorama independiente en dar el salto a los grandes teatros y coronar las radios comerciales, llenó ayer el recinto ferial del festival Metrópoli de Gijón como uno de los cabezas de cartel más esperados, sobre todo, entre el público más juvenil. Con la humilde puesta en escena a la que tiene acostumbrados sus seguidores, el joven se ganó al público en sudadera y vaqueros, sin grandes alardes, para ceder el protagonismo a la voz rota y angustiada que le ha hecho ganarse el respeto con las letras devastadoras de "Vuelve" o "Lo siento".

Para su cita gijonesa, que reunió a 20.000 espectadores, decidió calentar el ambiente con "Bye Bye", una canción publicada hace ya tres años y que en su momento fue de las primeras en difundirse como la pólvora en redes sociales. Siguió con "Sentir", uno de los sencillos con los que empezó a ganarse la fama tanto de "chico triste" como de letrista con fondo con frases como "todos somos un problema, así que quítame la pena y resuélveme".

La sencillez aparente de sus mensajes suele esconder algún discursos entre capas que invita a la reflexión. Consciente de ello, el sevillano animó al público con preguntas retóricas sobre el tiempo o el amor antes de empezar a cantar cada nueva tema. Estos interludios sirvieron también de descanso para el público, que estaba formado en su mayoría por gente joven y de voz intensa: la mayoría de los temas fueron coreados con más gritos que entonaciones. Fueron los casos de "Nunca se hará tarde" ("imagínate que busco tu bien y me olvido de todo aquello que a mí me mataba", dice en este tema) y "Pandora", en el que reflexiona sobre la sensación de impotencia: "Estoy diciéndome adiós y me muero; viviendo un continuo ojalá".

Con cercanía, a sus fans, ayer, Beret los llamaba "familia", formada en gran parte por veinteañeras como Agar Lacueva, que reconoció ser seguidora del joven desde que subía algún tema en Youtube. Pero la magia se muestra en el escenario: Beret reivindicó la importancia de la música en directo y cómo muchos artistas como él tendían a sacar mayor expresividad en vivo que en un estudio, pese a ser escuchados principalmente en plataformas de streaming.