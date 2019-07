El Sol Celta baila con folk, ska y Raphael

La música es la gran protagonista del Sol Celta, un festival que nació como una celebración del folk y que, a día de hoy, es una simbiosis de diferentes estilos e iniciativas culturales. Las plazas Alfonso VI y Carlos Lobo y la calle del Sol, se convierten en espacios para el disfrute de temas por la tarde y hasta última hora de la noche, desde el folk hasta melodías sesenteras.

A ritmo de Raphael y Nino Bravo, los componentes de la banda de versiones "Guateque Experience" comienzan a media tarde a ambientar las calles de Avilés, donde reina el buen ambiente: "Es la ciudad más dinámica de las tres grandes de Asturias, sobre todo a nivel de organización entre bares para este tipo de festivales", comenta Serxu Puente, cantante del grupo afincado en Gijón.

Tocan versiones de los 60s y 70s en Alfonso VI, y poco después, "Mur" coge el testigo en la plaza de Carlos Lobo. Este grupo interpreta música con raíces celtas y con letras en asturiano. "Se agradece un montón ver Avilés así, con calles llenas de gente cercana a la música tradicional, o que la disfrutan mientras caminan de paso", destaca el violinista Miguel Villar.

"La Tarrancha" es la encargada de cerrar la noche en el escenario de la calle del Sol. En ese punto, deleitan al público con su fusión de ska con distintas variedades musicales, entre las que se incluyen el folk y sonidos franceses. "Es nuestro tercer año en el Sol Celta. Es un festival guapo, porque hay una gran cercanía con el público", en palabras de Delfín Valdés, "Delfo", vocalista de "La Tarrancha". "Hay mucha gente que no sabe quién va a tocar y descubre a un grupo que no conocería de otra manera", añade. Tras dieciséis años, aprovechan para compartir con el público su último disco, "Baillando con llokes" fruto de su decimoquinto aniversario.

Los artesanos también continúan su Sol Celta. Venden productos desde por la mañana hasta que suena la última nota. Y como todos los días, ahí estaba "Tonigrafo y La Caracola" con sus malabares y animación infantil por el recinto del festival. José Busto le sigue con sus performances en la calle del Sol.

Y la fiesta no para. La música seguirá animando las calles del centro histórico desde las 20.00 horas con "The Buddy Holly's", seguidos de "The Classic Rock Band" (21.00), Kolme Katu (22:30) y "La Jari" (23.30), que pondrá cierre al día.