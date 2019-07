Gijón cultiva su etiqueta negra

Hay quien afirma que las dos exportaciones asturianas de mayor éxito en el último cuarto de siglo son el cachopo y la "Semana negra", no se sabe en qué orden. La fórmula inventada en Gijón hace treinta y dos años ha sido copiada aquí y allá; o sea, de Buenos Aires al Valle de Arán y de Getafe a Barcelona, por ser breves, sin rubor. Ahora bien, la matriz de todos esos festivales de literatura de género (novela negra, pero también histórica o de ciencia-ficción) es gijonesa. Y pese a la evidencia de que el evento, que este año vuelve a celebrarse junto a las dársenas del clausurado astillero de Nagisa, en el barrio de El Natahoyo, necesita con urgencia una ritidectomía, que dicen los finos, no deja de ser menos nítido que sigue siendo uno de los grandes activos culturales y festivos del verano asturiano. Su liturgia se repite cada julio, pero no hay escritor con detective, a un lado y otro del Atlántico, que no desee ser invitado a esta cita. En esta ocasión, ciento cincuenta autores.

La trigésima segunda edición de la "Semana", con un presupuesto aproximado de 600.000 euros (unos 195.000 de ayudas públicas, la mayor la del Ayuntamiento de Gijón), comenzó con la llegada desde Madrid del "tren negro", con menos escritores quizás que otros años. Y, también, con la recepción de los invitados en el salón noble de las Consistoriales, en la plaza Mayor. La nueva alcaldesa, la socialista Ana González, es "semanera" confesa, así que se la vio sonriente dando la bienvenida. Aunque el recinto ferial abrió a las cinco de una tarde con sol y un punto de bochorno, el acto más emocionante de la jornada se vivió, tal vez, a las nueve de la noche.

Fue inevitable el recuerdo, en el corte de la cinta inaugural, de dos de los fundadores del festival: el alcalde-presidente Vicente Álvarez Areces, al que no le gustaba por nada del mundo perderse ese momento, y el escritor Juan Cueto. Ambos fallecieron el pasado mes de enero.

Un homenaje sencillo, con música que evocó a los fallecidos. Al corte de la cinta inaugural asistió Adrián Barbón, candidato a presidir el Principado. El director de contenidos de la "Semana", Ángel de la Calle, tuvo otro recuerdo más para una persona que se implicó en las primeras ediciones de la cita: Elena de Uña, mujer ligada a la izquierda gijonesa que falleció, al igual que Areces y Juan Cueto, el pasado enero.

De la Calle intervino en el salón de recepciones del Ayuntamiento para agradecer, en nombre de la "Semana" y de los autores, el apoyo gijonés al festival. Pese a que hubo quien pronosticó la difuminación de la cita bajo los ocho años de gobierno municipal de Foro, esa muerte lenta -nunca mejor dicho- no llegó a producirse.

La anterior alcaldesa, Carmen Moriyón, y parte de su grupo entendieron que sería un error borrar del mapa cultural y festivo gijonés una convocatoria siempre multitudinaria, con mucho tirón popular. "El festival existe porque los gijoneses quieren que exista", afirmó De la Calle. Y dijo aún más: "Doy gracias a la ciudad, que es la que lo ha permitido y la que hace el festival". Antes, el director del comité organizador, José Luis Paraja, que compareció apoyándose en bastón, hizo como buen gijonés la publicidad de su ciudad: "abierta y culta".

La llegada del "tren negro" siguió el guión conocido. Varias protestas confluyentes en la estación. Alguna contra la recién aprobada subida de sueldos de la Corporación gijonesa. Otras en favor de la remunicipalización de servicios privatizados y del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones o de la plantilla del Reconquista. Una novedad: la Alcaldesa estuvo a pie de andén para recibir a los invitados. Y otro clásico que unos y otros agradecen: la charanga "Ventolín" con "Bella Ciao", "Grândôla, Vila Morena" y otras canciones que pertenecen al ADN "semanero".