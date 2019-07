El príncipe del pop reina en Metrópoli

Aunque hace una semana ya reconocía que su oficio se basa en imitar a alguien inimitable, Ximo Jackson, uno de los homenajeadores más prestigiosos del fallecido rey del pop, supo estar ayer a la altura de su maestro sobre las tablas del escenario principal del festival Metrópoli. Su espectáculo "Michael Jackson Legacy", arrasó ya en buena parte de los teatros de la ciudad y ha asentado al bailarín valenciano como, si no el mejor, uno de los mejores imitadores del cantante en la actualidad. No le falló nada, ni voz ni atuendo ni coreografías, aunque destacó sobre todo en esto último: la llamativa puesta en escena sorprendió, sobre todo, por la exactitud de sus bailes y de los gestos tan icónicos del Michael original.

Al inicio de la actuación Ximo tuvo que ganarse la atención del público. Buena parte de los asistentes, acostumbrados a que su concierto favorito del día comience a las 23.00 horas (como el de esta noche, con "Ilegales"), todavía disfrutaban de sus aperitivos en la zona de "food trucks", dejando en el escenario a poco más de un centenar de personas. Como era difícil no girar la cabeza al escuchar "I'll be there" cantado en voz en vivo por un dueto y mucho más complicado ver a un muchacho en traje y con melena haciendo el "moonwalk" con "Wanna be starting something" sin verse tentado a acercarse con curiosidad, al tercer tema el recinto del escenario ya rozaba el lleno.

El dueto lo forman Alejandro Trinidad e Iris Fernández y sirvieron ayer tanto como cantantes como de narradores. El espectáculo, guinionizado casi con el estilo de un musical, incluía diálogos y pasajes explicativos de los dos artistas y se intercalaban con los llamativos bailes del imitador valenciano. El resultado permitió que el público se quedase con una idea bastante completa de los hitos musicales de la conocida estrella (también los de su paso por "Jackson Five") y de la artesanía que la que estudiaba sus coreografías.