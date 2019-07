Diversión por tierra, bar y aire

"¡Qué sería de mi nieta si no fuera por las atracciones de la 'Semana negra'!. Ella viene y lo pasa como los indios!" dice Pilar Guerra, una abuela que como tantas otras espera a que su nieta acabe de disfrutar de las camas elásticas para poner rumbo a casa... o a otras atracciones, quién sabe. El viernes comenzó uno de los eventos que más repercusión tiene tanto dentro como fuera de Gijón. La "Semana negra" ha abierto de nuevo sus puertas con diversas ofertas culturales tanto para los pequeños, los jóvenes y los más mayores.

La oferta cultural ofrecida no solo abarca las presentaciones de libros, editoriales y la llegada de autores referentes literarios del panorama nacional, sino que es posible disfrutar de una zona de ocio destinada a los más jóvenes.

Y es que la oferta que ofrece la "Semana negra" abarca atracciones tan típicas como la noria, una de mayor tamaño para los más mayores o atrevidos y la otra de dimensiones más reducidas para que los más pequeños puedan disfrutar de las alturas. "Me parece una iniciativa maravillosa crear un espacio así, en el que la juventud y los niños puedan divertirse y disfrutar de la Semana Negra", dice Maribel Gómez. Y es que no hay día en el que los niños o los jóvenes no llenen esta zona del recinto que está principalmente pensada para ellos.

También es posible disfrutar de las camas elásticas, donde los más pequeños se enfrentan a otros compañeros para conseguir entrar los primeros.

También los coches de choque se han convertido en otro lugar de encuentro durante los diez días que tiene lugar la "Semana negra", y es que multitud de jóvenes se pasan la tarde allí disfrutando de la música, montándose en los propios vehículos, un clásico entre las atracciones de feria o simplemente charlando, como la "casi" veinteañera, Lucía Mayor.

En habitual que durante el comienzo de la tarde esta parte del recinto se encuentre abarrotada por padres e hijos y nietos y abuelos. La tómbola, el tren de la alegría, el saltamontes y otras muchas atracciones más forman parte del día a día de muchos hasta que finalice la "Semana negra".

Al comienzo de la noche es más habitual ver a jóvenes disfrutando tanto en las atracciones como en los establecimientos de comida y bares en el recinto de Naval Gijón. Y es qué este espacio está igual de vivo durante el día y durante la noche. Así lo afirma María Álvarez que no se pierde una noche en la Semana Negra desde el comienzo, hasta el fin.

Zonas abarrotas de gente, diversión, diferentes ofertas gastronómicas, zonas para los más pequeños, para los más mayores y para disfrutar durante el día y durante la noche. La "Semana negra", una vez más, consigue espacios para todos sus visitantes con esta oferta cultural y de ocio tan variada que nadie se atrever a decir que no a pasar una tarde entera disfrutando de un a de las joyas de Gijón.