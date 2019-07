Juanes le prende Fuego a Gijón

No se puso la camisa negra pero al ruego de Juanes, "A dios le pido", todo se puso patas arriba cuando el colombiano subió anoche al escenario de Metrópoli, en Gijón. Fue una auténtica apoteosis de concierto, con el recinto lleno hasta la bandera y fans esperando desde primeras horas de la mañana.

No era necesaria la proyección de las letras en una pantalla gigante porque el público, mayoritariamente joven, coreó sus letras desde que el artista anunció que la cita de Gijón iba a ser un auténtica fiesta. Y lo logró. Después llegó "Fuego", siguiendo con el repertorio de los últimos conciertos. "¡Buenas noches Gijón, estamos encantados de estar aquí!", se presentaba ante el público asturiano antes de volver a cantar "Mala gente". Para entonces, en el recinto ya se había desatado la locura.

Desde primeras horas de la mañana, los fans se concentraban a las puertas del ferial para esperar a su ídolo. Mari Carmen, de 55 años, y desplazada desde San Sebastián; Paula R. de 36 años, de Gijón, y Julie, de 50 años, procedente de California (es su concierto número 22) junto con Lilián de Langreo confesaban que llevan más de 10 años siguiendo a Juanes. "Tenemos entradas vip, pero preferimos quedarnos abajo para verle. Tenemos regalos para él, y tras tantos años, cuando nos vea nos reconocerá enseguida", anunciaban. Once horas antes de que el artista comenzara a cantar su primer tema ellas ya estaban esperando y se colocaron en primera fila junto al escenario. Cada verano, se mueven por diferentes partes de España e incluso han salido fuera del país para estar en sus conciertos. "Tenemos muchas ganas de escuchar 'La plata' y 'Querer mejor'", proclamaban antes de explicar que ya habían estado en la grabación del disco en Madrid. Lo lograron con el segundo tema, no así con el primero. "Sus canciones me han ayudado en diferentes partes de mi vida. Conocerle a él es un enganche absoluto", explicaba la más veterana.

El público estaba tan entregado anoche que llegó a colapsar hasta la entrada del recinto ferial gijonés, desbordando todas las previsiones de aforo. La organización estimaba que habían entrado unas 47.000 personas. "Fíjate bien", "Es por ti" y "Volverte a ver", elevó la emoción. Fue entonces cuando el músico y guitarrista colombiano, que ha sido elegido "Persona del Año" 2019 por la Academia Latina de la Grabación, se puso "La Camisa negra". Él cantó y "Enamoró" también. Fue una noche redonda que acabó con una versión de Metallica, "Seek and destroy". Tú sabes que nos vuelves locos, Juanes.