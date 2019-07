El mejor comienzo literario... en la isla de Yerth

La "Semana negra" es cruce de caminos entre diferentes autores pero también espacio para el alumbramiento de nuevas editoriales. Es el caso de la asturiana Orpheus Ediciones Clandestinas, cuyos impulsores descartan que sea una editorial al uso. Es, afirman, "una secta de escritores, correctores, ilustradores, traductores y diseñadores comprometidos con el espíritu de Orpheus".

Una de las primeras en estrenarse en este nuevo proyecto editorial es la joven Valeria Montes. Esta joven de 18 años, vecina de Pola de Siero, ha escrito historias desde muy pequeña y, sobre todo, las ha vivido con intensidad en su imaginación, como ella misma reconoce. Pese a su corta edad ya tiene dos libros publicados: "El secreto de Pickseck" y "El tesoro de la isla de Yerth". "Comencé a escribir porque me aburría y porque me gustaba exponer por escrito las historias que me inventaba", dice Valeria Montes de forma espontánea e inocente.

La trama de los libros -que funcionan a modo de saga- se desarrolla en un instituto de Londres llamado Pickseck, pero en un momento dado el director del instituto decide trasladarlo a la misteriosa isla de Yerth. Todo cambia cuando dos profesoras descubren al director realizando rituales satánicos e iniciarán una aventura llena de suspense. Al final el libro acaba por demostrar que los profesores no son tan aburridos como pensábamos. El afán por no revelar nada más de la trama del libro lleva a abrir la primera página de "El tesoro de la isla de Yerth" y... dejar volar la imaginación.