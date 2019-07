Nacho Carretero: "La materia prima periodística en España es infinita"

Nacho Carretero (Coruña, 1980) dio sus primeros pasos en Gijón, ciudad de la que guarda "un recuerdo precioso" y donde hoy visitará a su abuelo paterno, que sigue residiendo en la villa de Jovellanos. Entre el pequeño alumno del Codema y el periodista aclamado han pasado treinta años largos con un alijo de "Fariña" de por medio que lo ha catapultado al fama y el libro "En el corredor de la muerte" con el que recaló ayer en la "Semana negra" para hablar del largo proceso judicial del español Pablo Ibar, condenado ahora a cadena perpetua en Estados Unidos.

"Hablé con él recientemente por correspondencia, porque hasta hace dos días no se sabía en qué prisión iba a estar", señala, consciente de que ha pasado por momentos muy complicados tras ser considerado de nuevo culpable, aunque con la idea de seguir luchando sabiendo que su vida ya no pende de un hilo. De todo ello da buena cuenta en su último trabajo, una narración periodística en la que ha tratado de exponer los datos de una historia "como hay tantas" digna de ser contada, para mucha gente poco conocida, y con el objetivo de que "el público tenga a su alcance toda la información y pueda sacar sus propias conclusiones". Una tarea, en este caso, delicada, porque "conozco a toda la familia, estamos en contacto, y la implicación emocional es inevitable; conozco bien la bondad que hay en ellos, pero es obligatorio que a la hora de informar todo eso quede al margen", reflexione el autor.

La historia está llamada a tener desde el punto de vista profesional "un gran interés", sostiene, aunque superar "Fariña" y la intrahistoria del narco en Galicia parece un listón bien alto. De hecho en septiembre se estrena la serie en Movistar y Carretero, que ya la ha visto, asegura que tiene una calidad "brutal, es una serie buenísima, con una grandísima calidad de la trama y la factura, "con una interpretación de Miguel Ángel Silvestre que me dejó totalmente alucinado", avanza el periodista. Y no será el final del recorrido de "Fariña", porque "estamos explotando nuevos formatos, nuevas fórmulas para seguir ahondando en el tema", avanza Carretero. Un feliz acontecimiento, el maridaje entre audiovisual y periodismo, que el autor celebra y alienta, porque "es increíble que no pasara antes, cuando en otros países lleva mucho tiempo dándose" y cuando "la materia prima es infinita, con interés tremendo, y en España aún más; aquí tenemos todo tipo de fenómenos y sucesos interesantes, al público les interesan mucho". Una historia que le gustaría contar, por ejemplo: "Todo lo relativo al ocaso y el cierre de la minería en Asturias; aquí tenéis material fabuloso para contarlo de mil maneras".