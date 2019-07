Tapia eleva la emoción por la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen es sinónimo de pasión en Tapia de Casariego. Una devoción que trasciende la religiosidad para emocionar a los presentes por el incondicional amor de los tapiegos a su patrona, la guardiana de los marineros. Ayer, la villa se volcó para portear la talla de Nuestra Señora del Carmen por las calles de la localidad pisando las alfombras florales y de sal confeccionadas para la ocasión. Un recorrido hasta la explanada del muelle donde el canto de la Salve elevó la emoción al cielo. "Estoy muy emocionada porque se me juntan muchas cosas, por un lado la devoción que tengo a la Virgen del Carmen y, por otro, que hace siete años perdí a mi marido; lo recuerdo todos los días, pero en el día de hoy, mucho más", comentó Rosita Fernández, casi sin poder hablar de la emoción.

En una jornada calurosa en la que brilló el sol en la costa noroccidental asturiana, los tapiegos se vistieron con el traje típico marinero con camisa blanca, pantalón o falda azul, y pañuelo de cuadros al cuello. Minutos antes de la una de la tarde, la procesión salió de la iglesia acompañada por la banda de gaitas "Marino Tapiega", seguida por los vecinos y por los cientos de turistas que disfrutaron de la jornada en Tapia, con más tirón cada año. Atravesó la plaza de Campogrande, cruzó el arco floral junto a la fuente del Pilón y se adentró por las angostas calles del barrio marinero de San Blas, enfocando el muelle mientras los pétalos de flores caían sobre el paso generando una hermosa imagen en su bajada.

En el muelle, la Virgen fue recibida por el estruendo de las bocinas de los barcos. El canto de la Salve y la descarga de palenques subieron la emoción. El párroco, Andrés Pérez, agradeció a la patrona que "este año nos has dado tantas cosas, unas que vemos y otras que no vemos, sabes mejor que nosotros nuestros anhelos, alegrías y penas porque lees en nuestros corazones, no nos dejas nunca".

Las lágrimas corrían por los rostros de los tapiegos. "Cuando llega al muelle es muy emocionante, con los barcos pitando y la descarga, para mí es el mejor momento del Carmen", comentó Pablo Martínez, praviano de padre tapiego y un fijo en los festejos patronales. "Es lo más grande que hay", resumió Ceferina Alonso, quien acude desde Gijón todos los años.

La procesión inició su regreso al templo parroquial con parada en la rampa de varada, donde se cantó el himno de Asturias y los porteadores ofrecieron la talla a los barcos. Todo en un ambiente festivo y familiar, con lleno de visitantes. De hecho, los turistas que cada año acuden a la fiesta son, también, ayudantes del festejo. "Estoy emocionada y contenta porque había mucho turista ayudando, gente que viene desde hace muchos años y les encanta, es muy grato recibir ese apoyo", señaló Ino Díez, una de las organizadoras de las alfombras florales, que han trabajado desde el pasado mes de noviembre todos los días durante dos o tres horas.

Tapia disfrutó del día grande de sus fiestas patronales por todo lo alto. Una jornada para pasar en familia y ver a los tapiegos que viven fuera del concejo y que no se pierden la cita con su patrona, la Virgen del Carmen. Una fiesta tradicional y muy querida por los devotos y laicos porque la Virgen del Carmen trasciende la frontera de la fe.