La Virgen del Carmen se baña en Salinas

Las calles de Salinas se abarrotaron ayer de curiosos y fieles devotos de la Virgen del Carmen. Era el día grande de la patrona de los marineros y en la localidad costera se esmeran en homenajearla por todo lo alto. Cientos de personas se congregaron en la iglesia para seguir la homilía; y también fuera, donde se colocó como elemento novedoso una pantalla gigante para que todo el mundo pudiese seguir el oficio. "Me parece una iniciativa perfecta, porque el año pasado no se podía ni respirar dentro. Además, siempre se queda gente fuera y es una forma estupenda de no perderse detalle", afirmó María Rosa Fernández, vecina de Salinas.

Una vez terminada la misa, fueron los miembros más jóvenes de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Salinas quienes se encargaron de portear la talla de la virgen para darle su ya tradicional baño en el Cantábrico. La cofradía mariana de Salinas fue creada hace apenas un año gracias a la iniciativa de un grupo de chavales de la parroquia. "Esta procesión lleva más de 50 años celebrándose. Durante 25 años fue la asociación Lepanto de veteranos de la Armada la que se encargó, pero durante los últimos cinco somos nosotros, los jóvenes de la parroquia, quienes nos encargamos. De ahí surgió la creación de la cofradía ", detalló Lucas Oraá, un joven de apenas 19 años que lleva el peso de la entidad a su espalda.

"Es un día importante tanto para la cofradía como para Salinas. Viene un montón de gente a ver la procesión y cada año hemos aumentado y cambiado el recorrido para incrementarla. Nos hace ilusión, porque estamos nosotros organizándolo durante todo el año y es una gran experiencia", añadió Nacho Solís, otro de los cofrades.

También es uno de los días más importantes del año para los veteranos de Lepanto, quienes vuelven a ponerse sus uniformes para acompañar a su venerada Virgen. "Para nosotros la Virgen del Carmen es muy importante. Hay una frase que repetimos mucho y es 'quien no tenga fe, que viva una tormenta en alta mar'. Ella es quien nos protege cuando eso sucede", explicó Alberto Cienfuegos, uno de los veteranos.

Sin duda, cada año la devoción por la patrona del mar va en aumento. Es algo que se percibe en la cantidad de gente que esperaba su llegada a la playa por el paseo marítimo, y que celebraron su bajada hasta la orilla entre aplausos y al grito de "¡Viva la Virgen del Carmen!"