El Carmen, a ritmo de sirena y danza prima

La fiesta de la Virgen del Carmen en Avilés comenzó la tarde del pasado martes. La novena congregó a decenas de fieles en la parroquia de San Nicolás de Bari. Una de ellas era Pilar Gero, vecina del Carbayedo: "Desde que vivo en la zona, vengo a la parroquia el día del Carmen". Los devotos siguieron después en el templo durante la eucaristía, oficiada por el párroco Alfonso López. Para Berta Menéndez, avilesina, el día era importante, pero no más que el resto del año. "Vengo todos los días a misa, y hoy no podía faltar", comentó Menéndez, de camino a la iglesia. La noche acabó con las sirenas de los barcos amarrados en la ría sonando a todo volumen para honrar a la patrona de los marineros.

Tal era la expectación por la eucaristía que, desde el principio, varias pantallas distribuidas por la parroquia proyectaron su desarrollo para nadie se perdiera detalle alguno, aunque estuviera detrás de una columna. El párroco dio la bienvenida al gran día "de alegría" a todos los congregados y comenzó la ansiada misa por todos los devotos. La celebración, que Alfonso López calificó de "marcada en nuestro calendario", finalizó con el cántico, interpretado por todos los presentes, de "Estrella de los mares", un auténtico himno para los marineros. "Vengo aquí desde hace ya muchos años porque me gusta cómo oficia la misa el párroco", comentó Juan José Fernández, vecino de San Juan.

Si algo se echó en falta, y parece que cada año más, fue la presencia de jóvenes. Los asistentes coinciden en que "cada vez hay menos jóvenes que quieran celebrar el día de la Virgen del Carmen en Avilés". Nicolás García, perteneciente a la hermandad El Beso de Judas, era una de las excepciones. "Vengo todos los años porque me parece un acto sencillo y entretenido al que no se puede faltar", contó el chico, presente en el rezo del rosario. A él, se suma Gonzalo Fernández, de apenas 13 años: "La mayoría de la gente de mi edad no viene porque prefiere hacer otros planes, pero a mí me gusta mucho este día". Una vez entrada la noche, tampoco la luna llena quiso perderse los cantos a la patrona de los marineros y la posterior danza prima en El Parche, que cerró el particular homenaje avilesino del día de la Virgen del Carmen. Antes, el estruendo de las sirenas rindió tributo a la patrona del mar.