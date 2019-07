Una boda por todo lo alto

Gijón se vistió de gala para celebrar el compromiso de Irene Fouz e Iván Fortío, sargento del Ejército del Aire . La fecha era muy señalada, tanto para la ciudad como para él, pues abre el fin de semana del prestigioso Festival Aéreo de Gijón, uno de los días más especiales para el novio y, por qué no decirlo, también para los locales.

El escenario no podía ser otro que la ciudad que les vio crecer. A pesar de que no viven en Asturias, su historia nació en lugares tan emblemáticos como las escaleras del Lavaderu o la chocolatería Mayka. Sin embargo, no todo fueron tiempos sencillos para ellos. Después de un amor de verano cuando apenas tenían la mayoría de edad, sus caminos se separaron hasta que, años después, volvieron a unirse, como si el destino les hubiera dado una nueva oportunidad. Desde entonces, han formado una familia gracias al bebé que tienen en común.

La boda civil y militar se celebró ayer en el Ayuntamiento de Gijón, ante la mirada emocionada no solo de los invitados, que eran incapaces de no sonreír ante el triunfo del amor, sino también de las decenas de personas que se agolpaban a la salida del Consistorio para aplaudir a los novios. Es el caso de José García, quien se había acercado al escenario nupcial tras conocer esta curiosa historia de amor. Este gijonés reconocía sentirse ilusionado de que la ciudad pudiese acoger una boda de este tipo, porque, en su opinión, "Asturias aún desconoce muchos matices de la cultura militar", por lo que este enlace se convirtió en una oportunidad de oro para conocerla un poco más. Turistas y ciudadanos locales sacaron sus teléfonos móviles para grabar el momento en el que los novios, después del sí quiero, salieron agarrados de la mano con una sonrisa de oreja a oreja.

Como mandan los cánones,, seis militares, compañeros de Iván, formaron para el tradicional paseo de sables, del que no pudieron salir hasta que el novio besara a la novia, tal y como impone la tradición. "Si el pasillo quieres cruzar, a la novia has de besar," rezaban los militares que cortaban el camino de los novios.

Rocío e Iván no se lo pensaron dos veces y, tras oír estas palabras, se fundieron en un romántico beso que selló su enlace nupcial, a escasos metros de donde comenzó su historia. Tras el paso de los novios, los sables se levantaron y sonaron los primeros acordes del himno de Asturias, que supuso el inicio de su nueva vida como marido y mujer.