Iván Ledesma, sobre Buffy Cazavampiros: "Era proactiva"

"Buffy es una heroína proactiva: acepta su destino, aunque no le gusta. No le pasa, por ejemplo, a la teniente Ripley, que sube a una nave y se encuentra con un parásito agresivo. A Buffy no le gusta lo que hace, pero lo hace. Tiene que vigilar la puerta del Infierno que coincide que estaba en su instituto y, encima, estudiaba para aprobar". Esta declaración de principios la pronunció ayer el escritor Iván Ledesma ante una atestada sala de conferencias de la Casa de Cultura.

Ledesma y Miguel Martínez diseccionaron y reivindicaron con devoción las virtudes de la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar. "Crecimos con ella", destacó Ledesma. Y es que el programa se desarrolló durante siete temporadas, "desde que ella es adolescente hasta que se hace mayor".

Para Ledesma, las mejores temporadas son la quinta y la sexta. "La séptima da bandazos. Joss Whedon, el productor, fue un poco indigno al final. Sabía que era la última temporada y saltó antes de que el barco se hubiera hundido. Vale, hay una octava temporada, pero es en cómic: no es lo mismo", apuntó el escritor en una intervención.

Tanto Ledesma como Miguel Martínez destacaron la paradoja de que un éxito genuino como "Buffy" hubiera nacido de "un fracaso". Los dos calificaron así la película que protagonizó en su día Luke Perry. "No, no funcionó con él. Lo importante era el personaje de la chica, uno de los más fuertes y potentes de la historia de la televisión", recalcó Ledesma. Para los dos ponentes, la virtud principal de la serie es que, "aún hablando de vampiros, la serie mantenía un tono real". Este hecho, destacaron ambos, "permitía que hubiera una verdadera identificación con los personajes".