Mujeres "con fallos" y listas para la aventura

Ni Sarah Pinborough, ni Frances Hardinge, ni tampoco Ana Starobinets o Johanna Sinisalo son creadoras de "mujeres heroicas". No, lo suyo son "seres humanos" con "fallos" porque "los seres míticos son tan planos como poco interesantes", explicó la escritora británica Hardinge, una de las cuatro que juntó el Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y terror cuya octava edición se despide esta tarde. Las cuatro, junto a Sofía Rhei, que fue la moderadora, y el traductor y codirector del encuentro cultural Diego García Cruz, protagonizaron una mesa redonda -copatronizada por Womarts- que ayer más que llenó el auditorio de la Casa de Cultura.

Las novelistas hacen fantasía a su manera. "Los seres humanos no somos buenos, necesitamos que los padres nos digan que no tenemos que pegar en el patio", resumió Pinborough que anunció que "pronto" se podrá leer en castellano sus versiones de los cuentos de hadas. "La que más me divierte es una en la que Cenicienta es una especie de Kardashian, con el póster del Príncipe pegado en la pared de su habitación, que odia a sus hermanas porque son feas, pero que se planta en el baile", señaló la británica.

La escritora finesa Johana Sinisalo, la autora de "El núcleo del sol" (Roca, 2019), reivindicó a Pippi Calzaslargas, el personaje más conocido de Astrid Lindgren: "Es fuerte, alegre y, sobre todo, hace lo que le sale de los ovarios", apuntó cuando le tocó responder la pregunta de Rhei sobre los personajes femeninos que prefieren. Pinborough habló de Eva, la de "Eva al desnudo", "esa mujer que es mayor, pero a la que la obligan a estar estupenda siempre porque vienen por detrás los más jóvenes".

También Rhei reclamó "trucos, trucos, trucos" para llevar la vida propia a la fantasía. Hardinge dijo que ella no tiene su vida como materia novelable, que lo que hace es "transformar mucho lo que ve" y destacó: "Si fuera un cuadro, no sería la imagen, sería la pintura", indicó la inglesa. Ana Starobinets, sin embargo, se confesó "ladrona pertinaz" de todo cuanto la rodea. "Esta mañana estaba firmando libros y se me acercó un chaval pidiendo permiso para hacerse una foto conmigo con una careta de gato. Dije que sí, que por supuesto. No sé aún cómo lo utilizaré, pero lo haré", prometió. Las cuatro escritoras fueron aplaudidas al finalizar un acto que precisó que se abriera la grada del auditorio para que cupiera toda la afición.