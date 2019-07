Una de monstruos con camisetas negras y muchos decibelios

Puede que no fuera el concierto estrella de la actual edición del Gijón Life, pero se trató sin duda del más cañero, del que hizo un mayor despliegue de decibelios. Y multiplicado por cuatro, pues cuatro fueron las bandas de heavy metal que compartieron escenario anoche en Gijón, ante un público veterano adicto a este tipo de música, que nunca pasa de moda y que mantiene un buen número de adeptos. Unas dos mil entradas vendidas así lo atestiguan. Y las camisetas negras con emblemas de grupos míticos como "AC/DC", "Led Zeppelin", "Deep Purple", "Metallica". Abrió telón "Metalmanía", con Ricardo Mateos al frente, que realizó un recorrido por lo más granado del repertorio de la mítica banda norteamericana que lidera James Hetfield. Con quince años de experiencia a sus espaldas, esta banda es la más veterana del país de entre las que tributan a Metallica; y eso se nota en lo potente de su directo, como quedó patente ayer en Gijón.

Tras la descarga "metálica" inicial llegó el turno del trío "Midnight Riders", un grupo de Alicante que se decanta por la interpretación de los temas más conocidos de Bon Jovi. Los músicos de la formación, con cerca de una década de experiencia a sus espaldas, son conocidos en el "mundillo" rockero por haber participado con anterioridad en otros proyectos de tributo similares.

No hay celebración metalera que se precie que no cuente con algunos de los temas míticos de "Guns and Roses", como "November rain", "Wellcome to the jungle" o "Sweet child o´ mine". De ese repaso se ocuparon los madrileños que conforman "Gansos Rosas", veteranos también y calificados por el batería Steve Adler como el mejor grupo tributo de los Guns en Europa.

El cierre de la fiesta corrió a cargo de "Bond Scott Band", una banda catalana que desde hace más de dos décadas vive de sus espectáculos en directo como tributo a "AC/DC", como su propio nombre indica. Y lo clavaron, tanto que hasta en la forma de ataviarse sobre el escenario se parecen al original australiano. No faltaron los clásicos de la banda de Angus Young en esta recopilación de memorables del mejor rock and roll de todos los tiempos.