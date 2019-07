Los pinchos reviven el espíritu del Gurugú

Es un día marcado en el calendario de los vecinos no solo de San Juan de la Arena sino de toda Asturias. Y es que hace casi 20 años que el clásico restaurante Gurugú colgó el cartel de cerrado para siempre. Pero lo que no se ha ido del todo son las ganas de los clientes que frecuentaban el local de disfrutar de los pinchos morunos y las sardinas que, antes, se cocinaban en los fogones de su cocina. "Viene gente de toda Asturias, incluso hay un par por ahí que me han comentado que eran de Madrid y Guadalajara. El Gurugú es un local mítico para todo el que haya veraneado o vivido en la zona", comentaba Jaime Fernández, perteneciente a la asociación cultural Arenesca de Festejos, quien ayer estuvo entregando avales sin parar durante toda la jornada festiva.

El día invitaba a pasarse por San Juan de la Arena a disfrutar del tercer festival de pinchos morunos y las sardinas. El buen tiempo acompañaba y los asistentes no perdonaron. Las largas colas se podían avistar desde bien lejos. Nadie quería perderse el volver a degustar uno de los pinchos morunos más "ricos", según los comensales. "Yo no sé qué le echan a esos pinchos, pero da igual dónde los compres, nunca van a quedar tan buenos como estos, son únicos. Tienen casi la misma calidad que los de antaño, y eso es decir mucho", comentaba José Luis Villanueva, vecino de Pravia, cuyo paladar nunca va a olvidar el sabor de los pinchos. Villanueva bromeaba: "Podían pasarme la receta, que la guardo en secreto y nadie se entera".

"Mis padres tienen casa aquí y venimos a degustar los pinchos morunos y las sardinas, ahora que solo podemos hacerlo una vez al año. Se ha convertido en un verdadero encuentro familiar", contaba Nacho Díaz, vecino de la capital del Principado, con las manos ocupadas llevando platos repletos de los grandes platos estrella del día. "Yo empecé viniendo con mi padre, luego pasé a hacerlo con los amigos y con la novia. Y, así, hasta que cerró", relata Jaime Cuadriello, corverano, y que dice ir "no por tradición familiar, sino simplemente porque están muy buenos los pinchos y las sardinas". Familias enteras se dieron cita para degustar ambos platos, cocinados a la plancha, macerados y especiados con la receta secreta de la familia.

"Este año es sorprendente porque está viniendo más gente que el anterior , y ya el anterior se sirvieron más de 6.000 pinchos morunos y 450 kilos de sardinas", comentaban desde la asociación . "Cómo para no venir, si es que solo el olor ya incita a ello", decía Julio López, vecino de Gijón, quien no podía decantarse por ninguno de los dos platos porque ambos le parecían "magníficos".

"Es una jornada muy bien traída y que les queda muy bonita", contaba el vecino de Castrillón Fernando López, quien, junto a su mujer y su hijo, quiso aprovechar el día con un plan diferente con tintes del pasado. "Se hace hasta raro el traer a los niños a comer los platos que yo comía hace veinte años. Es una vuelta al pasado total y absoluta", expresaba Marta García, avilesina, mientras comía una de las sardinas que tenía en el plato, acompañada de una botella de sidra.

Para amenizar la fiesta también se contó con música en directo, de la mano del grupo "Cóver" y el dúo "Samba". Además, los asistentes disfrutaron de actividades como la cucaña, un cañón de espuma o hinchables para los más pequeños. Quién le iba a decir al Gurugú que seguiría manteniendo a sus seguidores, incluso estando cerrado.