Bombas de semillas contra aviones militares

Mientras que miles de gijoneses disfrutaban de los aviones militares del Festival Aéreo, aplaudiendo cada maniobra e inmortalizando el momento en fotografías, cerca del Muro de San Lorenzo, en el Museo del Pueblo de Asturias, una fiesta alternativa tomaba tintes pacifistas. "La Folixa pola Paz", organizada por la Coordinadora Asturiana de la Organización No Gubernamental de Desarrollo, el Conseyu de la Mocedá y Acción en Red, trató de convertirse en la respuesta lúdica, pacífica y ecológica al mencionado festival que lleva celebrándose 13 años. Contra los proyectiles de los aviones de combate, los amigos de esta "Folixa" propusieron un taller infantil donde se confeccionaron bombas de semillas.

"Queremos un Gijón acogedor, solidario y pacifista" era la proclama inicial de los organizadores de una celebración que se opone al despliegue de aviones de combate sobre el cielo de Gijón. "No es coherente que una ciudad que se dice abierta, que manifiesta preocupación por la paz, albergue este tipo de actos que promueven valores bélicos y despilfarro de medios públicos", señalaron, en la lectura del manifiesto que señala el ideario del evento.

La organización denuncia que las guerras tienen que ver con las migraciones forzadas y los atentados a los derechos humanos, por lo que los presentes rechazan que su ciudad se sume a este tipo de festivales "no con nuestro nombre, no con nuestros impuestos". Los participantes expresaban con voz más alta que "el vuelo de los cazas", que con lo que cuesta un Eurofighter podría pagarse a 4.500 docentes durante un año. Al tiempo que rechazan actos supuestamente festivos que "contribuyen al lavado de cara de los ejércitos".

La organización asegura que mantendrá esta convocatoria mientras se siga celebrando el Festival Aéreo de Gijón. Carmen Mayusa, defensora de los Derechos Humanos en Colombia, protesta "como mujer y ciudadana" por la celebración del desfile de aeronaves militares. "Soy víctima de la guerra en Colombia, por eso no quiero que Gijón muestre esta cantidad de aviones que representan el asesinato". La mujer se declara totalmente en contra de esta actividad "monstruosa" que, según ella, no hace justicia al solidario pueblo gijonés. "Nos congregamos desde hace ya varios años porque no estamos de acuerdo con ninguna acción bélica, y mucho menos con esta exhibición. Es una manera de protestar al Parlamento Europeo, al Gobierno de España, a todo el mundo contra estas actividades", añade.

Alberto García y Lucía B., que llegaron acompañados de su hijo, es la primera vez que asisten a la folixa ya que siempre intentan "huir" de Gijón en este señalado fin de semana. "Este año no hemos podido irnos por motivos personales y al enterarnos de que había este acto de protesta nos hemos unido", asegura él. La pareja se muestra "horrorizada" con la contaminación acústica, ambiental, y el gasto de dinero público y pone en tela de juicio el tipo de turismo por el que se interesa el Ayuntamiento de Gijón.

La Folixa por la Paz resultó ser una jornada intensa con un programa de actos muy concurrido y completo: música, con los grupos "Bandi-né" y "Atajo", una exposición fotográfica sobre "El negocio de las armas", de la que es autor el exconcejal de Gijón Alejandro Zapico, talleres para todos los públicos sobre el reciclaje y la paz, un photocall reivindicativo donde realizar divertidas fotografías antimilitaristas, un grafiti en vivo, y abundante comida y bebida, como corresponde a una celebración festiva.

En resumidas cuentas, el día de ayer también resultó ser de fiesta para los que se oponen al vuelo de los aviones de guerra, en una propuesta que ya acumula cinco años difundiendo los principios de la paz a ras de suelo, mientras el cielo el Gijón se llena de aeronaves de distintos ejércitos del Aire.