Dieciséis "triunfitos" en la manga

Todo festival veraniego que se precie debe guardarse siempre un triunfo en la manga. Y mejor que uno, dieciséis, aunque sean "triunfitos". Así ocurrió anoche en Gijón, por cuyo escenario festivalero desfiló lo más granado de la última edición de "OT". La avalancha musical arrancó a toda mecha, con la interpretación grupal de "This is me", que disparó de inmediato de unos fans de todas las edades, pero especialmente juvenil y adolescentes. Según la organización, unas cuatro mil entradas vendidas.

Sabela ofició de maestra de ceremonias: "Buenas noches, Gijón, qué ganas teníamos de volver al norte" . Y de inmediato terció Carlos Right: " Qué cachondeo y qué cachopos hay en Asturias". A las primeras de cambio, un inédito: Alfonso La Cruz interpretó su single en exclusiva . La canción se llama "Nadie te va a querer", de ritmo latino.

La sucesión ininterrumpida de talento continuó con Joan Garrido, que se reivindicó con un notable "Bed I made" . Después, Julia y Dave cocinaron a dúo un singular "Vivir". Ella agradeció al público su entusiasmo: "Muchísimas gracias, Gijón".

Llegaron nuevos temas a pareja, como María Villar y Famous, el ganador de la última edición de "OT", que bordaron "1,2,3" , coreada por una concurrencia que se dejó la voz una vez que el chico preguntó "¿cómo están? no les escucho". María introduce a África, a la que tilda como " la magia personificada" . Ella se da por aludida y comienza a cantar " God is a woman".

Con una coreografía de cinco bailarines, a continuación Noelia y Alba interpretan un mítico: "Respect" . Como la fiesta es un no parar, un desfile interminable de cantantes, Noelia presenta a Damion como " un compañero muy especial que nos necesita y nosotros le necesitamos a él. Desde Madrid al cielo." El chico aparece con una guitarra acústica para interpretar "Give me love". El ambiente se relaja por momentos.

Vuelven los bailarines para acompaña a Famous y Natalia en "Feel it still". Ella se dirige al público: "Muchas gracias, Gijón; estáis siendo un público superguay. Por favor, no paréis de hacer el ruido que estáis haciendo". Seguidamente presenta a Sabela y la define como " la gallega más guapa de España". Sabela entra en escena, agradece el piropo y borda "El cuarto de Tula". Y desata una salva de aplausos cuando introduce en la letra una muletilla: "Gallegos y asturianos somos primos hermanos, eso lo sabe Tula y todo ser humano." Y finaliza su actuación diciendo "ya me bebía yo un culín de sidra".

Y así hasta el final, en una sucesión de entradas y salidas de dieciséis elementos tomados de uno en uno, de dos en dos, o al mogollón, desatando la histeria colectiva.