En Granda merienda toda la peña

Niños y mayores se reúnen, desde hace seis años, para dar comienzo a las fiestas de Granda. No necesitan mucho: un prao, una manta y, cómo no, sidra. Agrupados en diferentes peñas, los vecinos de la parroquia ya han conseguido hacer de esta merienda al sol una tradición de esta semana festiva para ellos. "Queríamos hacer una comida campestre para juntarnos todos, recordar las anécdotas de otros años y coger fuerzas para las fiestas", apunta Jesús Rendueles, uno de los miembros de la organización de la fiesta e integrante de la peña "Los Santaninos". Además, uno de sus compañeros, Félix Gómez, admite también que "así ampliábamos la celebración de cuatro a siete días pero, además, también conseguíamos mover las actividades de unos lugares a otros, como se hacía antes".

"Las fiestas de Granda son muy familiares y, aunque venga gente de fuera, intentamos que vengan bajo esa filosofía", confiesa Félix Gómez para después continuar apuntando que "la Arrancadera está creciendo mucho, pero tampoco queremos que se convierta en el Carmín de la Pola o el Xiringüelu de Pravia". Frente a esto, los vecinos tienen claro que son sus fiestas, y que quieren que así continúen: "Queremos que la arrancadera siga siendo de los vecinos de Granda, aunque luego el viernes y el sábado, la verbena se llene más", admite Cristina Oliveira, de la peña Baona.

La organización en peñas hace que todos, año tras año, quieran sorprenderse y, por qué no, ser también los más originales de la Arrancadera. Luces, actividades y mucha sidra: esos son los ingredientes que cada año van evolucionando un poco más. A pesar de la rivalidad sana que se puede llegar a crear entre ellos, siempre entre broma y broma, tratan de fomentar la comunicación entre los diferentes grupos. Es por ello que desde la organización de las fiestas quieren dejar claro que en ningún momento se imponen normas, sino que dejan que cada grupo tome la iniciativa de lo que cada año quieren hacer. Por ejemplo, como nota original, en esta edición se ha impreso un papel en el que hay tres casillas: una para la sidra, otra para la tortilla y otra para la repostería. De esta manera, miembros de las diferentes peñas tendrán que ir pasando de mesa en mesa probando y poniendo una nota. La agrupación que gane será la que se lleve el premio: el peluche más feo, que no fue sencillo de encontrar precisamente, "¡una semana buscando por todo Gijón!", confiesa Félix.

Sin embargo, si existe una agrupación que señalar sería la primera, "La Espuela", "quizás son la referencia", admite Félix Gómez. "Todo empezó con cuatro amigos y una sidra? Y hasta aquí hemos llegado", recuerda Covi Menéndez, una de las fundadoras de la peña y "la culpable de todo", bromea Paco Miravalles. Todos los años organizan un desfile, con una gran botella de sidra hecha a mano por ella misma, que portan mientras cantan la canción que Aitor García, también miembro de la peña, compuso para la ocasión. "Los del Grupo de 'La Espuela' venimos a merendar, a tomar un culín de sidra y a formar una hermandad", rezan los versos de una canción que también se ha convertido en un himno . A su llegada pudieron cantar "¡Santana ya está aquí!", la canción escrita especialmente por Manolo Bordé para estas fiestas y que está arrasando en redes sociales. No cabe duda de que es, probablemente, la peña más original: concursos, juegos y mucha diversión es lo que traen cuando llegan a su fiesta, a la Arrancadera, organizándolos para todos los que quieran acercarse hasta su mesa. "Al principio éramos diez o doce, pero ahora ya vamos por noventa y, al menos el año pasado, éramos los que más gente acogíamos", admite Paco Miravalles, miembro también de "La Espuela".

La música también está invitada a esta celebración. Corre a cargo de la peña "Los Santianinos" que, todos los años, pone las notas musicales a esta merienda. Después se organiza un karaoke en el que, tanto los más pequeños como los mayores, quieren participar. "¡Arrancando motores, corre la sidra ya!", se puede leer bajo el pequeño escenario.

Los niños forman parte importante en este inicio de celebración de Santa Ana. "Me gusta mucho que vengan aquí los pequeños y corran por el prao, porque parece que estas nuevas generaciones no saben lo que es". Sin embargo, esta generalización no parece incluir a los que estaban jugando y ayudando a los mayores a colocar las mesas. El Trasgu de la fiesta, Martín Fernández, de nueve años, asegura que lleva viniendo desde muy pequeño y que lo recuerda con mucho cariño. Y las pequeñas Elena Palacios y Lucía Vázquez, de diez, admiten que se pasan todo el año esperando para que llegue la Arrancadera. "Así podemos venir a jugar con nuestros amigos", comenta Elena. Sin embargo, Lucía va más allá y, mostrando su orgullo por Granda, asegura que le encanta porque "no hay ninguna fiesta como esta".