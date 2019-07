Se acerca la ola más potente del verano

Vuelve el "Tsunami". Falta apenas una semana para que dé comienzo una de las citas más relevantesdel rock en Asturias, el festival "Tsunami Xixón 2019", y ya se han cerrado las listas de artistas que vendrán a actuar el próximo fin de semana a la ciudad. El viernes 2 agosto será testigo de la llegada de cabezas de cartel como "The Offspring", "Danko Jones", "Pulley" o "Carolina Durante". Y el sábado 3, se subirán a los escenarios grupos de la talla de "Nofx", "Kaiser Chiefs", "Berri Txarrak", "La M.O.D.A" y "Not fun at all".

Las novedades y últimas incorporaciones al programa de conciertos serán las agrupaciones de "Satanic Surfers", grupo sueco, uno de los principales representantes del punk rock europeo, y los madrileños "Toundra", banda de post rock y metal progresivo. Iván Méndez, de la promotora "Bring the noise", se enorgullece de la programación tan especializada en música rock, lo que, a su modo de ver, "hace que Tsunami sea uno de los principales festivales de este género en España".

En esta edición ya se avanza hacia el tercer "sold out" consecutivo, pues tan solo quedan unas 300 entradas de todo el festival por vender. Tal y cómo cuenta Alberto Ferrao, concejal de educación y cultura del Ayuntamiento de Gijón y presidente de Divertia: "'Tsunami' ya es una cita esperada a nivel nacional, más del 80 por ciento de los asistentes vienen de fuera de Asturias". Se espera una convocatoria de entre 25.000 y 30.000 personas, que, como asegura Ramón Noguera, de la promotora "Grupo 360", "convierten al festival en un motor cultural y económico para la ciudad de Gijón". Ferrao insiste en los datos de empleo, pues el festival crea más de 500 trabajos directos y 200 indirectos.

El mayor atractivo del festival, en palabras de los promotores, es que "es el evento de música de carácter internacional más potente que hay en Asturias, con un importante elenco de artistas internacionales de primer nivel". Que además da oportunidades a bandas nuevas, tanto locales como de fuera de Asturias. Es el caso de "Sylvain Wolf" grupo ganador del concurso COMA de la oficina de turismo de Gijón, o "Peralta", otra banda local que va a tocar en la Plaza del Ayuntamiento, de manera gratuita.

El "Tsunami" se ha convertido en evento "indispensable" de carácter urbano en el verano de Gijón, "un modelo que hay que defender, pues los resultados han sido siempre excelentes", confirma Miguel Ángel Montes, responsable de programación de Laboral Ciudad de la Cultural. Tendrá lugar los días 2 y 3 de agosto, en cuatro escenarios. Dos en la Laboral, uno en el skate park de Cimadevilla y otro en la Plaza del Ayuntamiento, estos dos últimos de entrada gratuita.