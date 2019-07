¿Qué hace un fiestero como tú en un Motorbeach como este?

Una lágrima brota y se desliza por la mejilla de Manuel Pareja. Llevando a su hijastra sobre la moto, entre la lluvia y el barro que separa el recinto del camping, no puede resistir la emoción: "He estado de fiesta en Ibiza, dejándome miles de euros en botellas de champán y nunca he sentido nada parecido a lo que se vive en este festival". Él viene desde Málaga, otros desde Zaragoza, Tineo u Oporto. Llegan, se emocionan y no dudan en contarlo; han vivido en los tiempos del Motorbeach, el gran evento entre las montañas y la playa de La Espasa.

Por la noche "Burning" desmintió ese mensaje que pende de las vallas del recinto, el ya mítico "Molar is too hard" (molar es demasiado duro), pues a ellos parece que lo de molar les resulte tan natural como gritarle a un micro o contonearse y levantar al público. Sus guitarras embelesaron a los asistentes y doblegaron a la tormenta que hizo un alto -o casi- para permitirles poner de rodillas sobre el barro a todo un festival a sus pies. La de los Burning es una carrera larga, en la carretera y los escenarios, que termina ahora con su gira "No va más", con la que han hecho un alto en la noche de Caravia. Ayer, siguieron enamorando a aquellos que no habían nacido cuando ellos empezaron a rasguear, durante los setenta, sus primeros acordes sobre las tablas. "¿No eres un poco joven como para te guste "Burning"? "Ya ves, pero aquí estoy", dice Inés Paz. Sin que los mayores dejasen de corear cada uno de sus temas desde el barro.

Sin sol, sobre el piso resbaladizo, danzan desvergonzados un grupo de chavales, camisas hawaianas ligeras al ritmo del rythm&blues de "Buttsakers". Ella, como antes hiciera la cantante de "Aurora and the Betrayers", se acordó de sus ex. El fango del pasado, en el que pidió a los asistentes que se revolcaran. Locura generalizada, pacífica y embarrada, que calaba incluso a los que se apretaban bajo la carpa cubierta.

"Si en vez de darle un botón, puedes arrancar la moto dándole una patada, estás haciendo algo guay, y aunque a la única persona que le pueda molar sea una señora de ochenta años, eso ya es algo que te llevas", cuenta, irónico, el madrileño Guillermo Molina, motero, que aun habiendo pasado "los cuarenta" se siente "joven", en el "kilt" (falda escocesa) con el que el viernes le pidió la mano a su esposa. Él es otro al que lo de molar, le sale gratis.

La noche terminaba con "The Dustaphonics", unos chupitos y humo primaveral. Un día más de trayecto que llegaba su fin. Llovió en la oscuridad, mientras algunos moteros continuaban aporreando guitarras. La mayoría dormían, húmedos, pero seguros, bajo las lonas de sus tiendas.

La tormenta perfecta todavía continuaba cuando los gallos de las fincas próximas a La Espasa anunciaban el inicio de una nueva batalla. La mañana en el camping fue dura y hubo más gente que acabó en Colunga con un pincho de tortilla de los que se atrevieron a acercarse a la resbaladiza barra recinto. Aunque la tendencia no tardó en cambiar, con la llegada de los infernales moteros tras una ruta hasta "El Fitu", atronando a la prole y prendiendo la llama.

Justo con el parón de la lluvia -ya con los excesos tras las jornadas trabajadas durante el fin de semana- empezó el baile. Tanto en lo literal, lo que se llama danzar, como en lo metafórico del simple movimiento. Fluían los litros de cerveza, celebrando lo que se avecinaba, otro buen día de gasolina y salitre.

Entre quienes bailaban destacaban dos zaragozanos, Pilar Arruebo y Juan Luis Bernabeu, encendidos, contagiados del espíritu festivalero: "Si la Virgen del Pilar viniera aquí, bailaría hasta petarlo", defienden, entre movimientos medianamente armónicos. Incluso más bellas que las de sus caderas, eran las trayectorias que marcaban sobre la pared de un estrecho óvalo, unos franceses de etnia gitana?buscadores de gloria en una guerra por la libertad. De la que dirán -como Ulises de Aquiles- que vivieron los tiempos del Motorbeach.