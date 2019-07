"Izal", cachopos y el mejor rock indie

Más de 3.500 almas vibraron ayer en la explanada frente a la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón al ritmo del grupo madrileño "Izal", banda banda referente del rock indie español y uno de los platos fuertos de esta segunda edición del Gijón Life. Con una ovación de entrada recibieron al grupo y ya desde el primer tema, "La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo" (tercer single de "Autoterapia", su cuarto álbum), comenzaron de bote en bote a corear las letras como locos.

En "Copacabana", uno de sus grandes éxitos, subió la intensidad y el público cantó a una sola voz. La emotividad, con todas las linternas de los móviles encendidos hacia el escenario, llegó con "Pequeña gran revolución", un tema más lento. Fue entonces cuando el líder de la banda, Mikel Izal, se dirigió por primera vez al público gijonés. Primero, pidiendo un aplauso para su guitarrista, Alberto Pérez, que hacía apenas dos meses que había sido padre. Después, para agradecer la presencia de su público y bromear con la coincidencia de dos espectáculos musicales tan potentes la misma noche en Gijón, ellos en Marina y "Marea" en el patio de la Universidad Laboral. "Es un placer estar en Gijón cantando ante 3.000 almas", para luego ironizar con que "algunos" estaban allí perdiéndose a "Marea". "Gracias por elegirnos", bromeó Mikel Izal.

La puesta en escena respondió a las exigencias del público. Además, pese a la multitud de seguidores que ayer se concentraron ante Marina Civil, todos pudieron ver de cerca a los artistas gracias a una gran pantalla para quienes están más alejados, una pantalla que también sirvió para proyectar clips y otras imágenes que acompañaban los temas de "Izal". De pronto, Mikel Izal tomó el ukelele para interpretar "Agujeros de gusano" mientras Alejandro Jordá, batería; Emanuel Pérez "Gato", bajo; Alberto Pérez, guitarras; y Iván Mella, teclados, le acompañaban sobre el escenario.

El concierto de "Izal" en el Gijón Life estuvo plagado de emociones gracias a este referente del indie español con más de una década de trayectoria musical. Temas como "Los seres que me llenan", "Variables" o "Despedida" mantuvieron al público ensimismado con la actuación. Aplausos, cánticos y, por supuesto, vídeos enteros para compartirlos en las redes sociales con sus amistades. "Canción Para nadie", Qué bien", "Temas amables", "Asuntos delicados", "FX" y "El Pozo" parecían ser el punto y final a la velada, pero "Izal" volvió sobre el escenario para rematar su actuación en Gijón con "La mujer de verde", "El Baile" y "Bill Murray". Un colofón sin igual. Con razón se alzaron con el premio Fest al mejor directo musical. Gijón fue testigo de su fuerza en el escenario y conexión con un público entregado.

La visita de toda la banda a Asturias no fue solo para cumplir con sus fans. También aprovecharon su estancia en Gijón para disfrutar de la gastronomía regional. Con dos grandes cachopo frente a sí posó la banda antes del recital que darán esta noche. Mikel Izal y sus secuaces disfrutaron ampliamente de los platos en un conocido restaurante gijonés especializado en el pantagruélico manjar. La banda de rock indie cogió fuerzas en el restaurante "Casa Carmen", ubicado en el barrio de La Arena. "Cogiendo fuerzas para quemarlo todo esta noche en Gijón", escribieron los músicos en un post de la red social Instagram. "Los mayores cachopos que hemos visto en nuestra vida", resaltaron, "y además muy ricos".

"Izal" aún dejó un último mensaje a sus seguidores, en forma de consejo. "Quizá un chubasquero no os sobre esta noche", advirtieron debido a que durante toda la mañana en Gijón la lluvia emborronó el sábado. No obstante, sus previsiones no se cumplieron y la velada transcurrió sin incidentes aunque con un poco de aire frío en la que no molestaban un jersey.