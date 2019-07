Con el poder de la mente, las superheroínas también existen

Dentro del Festival Arcu Atlánticu, en la plaza de la Soledad, en Cimavilla, se representó ayer "En torno a Sherezade de Las mil y una noches", a cargo de la Compañía Tres Colores, como actividad dirigida a familias con niños y niñas de Infantil y Primaria para reflexionar sobre estereotipos y violencia de género e interpretado con gran despliegue de recursos por Vanesa González Fernández. El relato hizo las delicias de chicos y grandes.

Con un diseño de producción muy pedagógico, la expresión verbal y corporal de González Fernández impulsaba el amor por los libros y el gusto por la lectura, un "tesoro que os lleva a un mundo maravilloso", indicó la interviniente a los niños.

La entonación, el gesto, el movimiento... todo confluía para crear en los pequeños espectadores un universo mágico y fascinante lleno de sorpresas y emoción.

Se habló de héroes, pero también de heroínas, y ambos con los mismos poderes -"o superpoderes", según los peques-. Pero ¡ojo!, que "sentirse poderoso puede ser muy peligroso -previno la cuentacuentos-; es preferible ejercitar la memoria, la atención, el razonamiento, esto es, el poder de la mente". El talento de Sherezade, entrelazando historias durante mil y una noches, consigue poner fin a la ira del poderoso sultán Shariar que aterrorizaba a su pueblo aniquilando, en una venganza absurda, a las mujeres con las que se casaba.

"Hay que creer en lo que se cuenta; si no, no se llega de la misma manera. Cuando crees en lo que cuentas transmites la verdad. Se trabaja con material sensible, que son los niños, y la forma lúdica deja más poso que una forma más académica. Son mensajes que se siembran", apunta González.

Es muy importante la presencia de las familias, su compañía y apoyo constantes. "Es labor importante el hecho de que se refuercen estos conceptos; por eso las sesiones van encaminadas también a los padres, promoviendo su presencia y participación", advirtió la artista.

Con delicadeza, cuidado y esmero hacia los niños, las cuestiones de violencia y estereotipos de género se dirigen hacia un pensamiento y sentido crítico. "El poder de la palabra desde el sentimiento es una experiencia de vida que nos hace crecer; ante la inmediatez de la imagen, es muy importante que niños y niñas sepan escuchar", recomendó.