La regata de chalanos ya es deporte olímpico

La regata de chalanos que hace once años recuperó la sociedad de festejos del Castillo, una tradición asentada en el bajo Nalón que tenía como protagonistas a las personas que "pescaban carbón" dada la proximidad del puerto carbonero de San Esteban, es ahora deporte olímpico. Y no por decisión del Comité Olímpico Español sino por la calidad de sus participantes: este año compitieron un total de 15 chalanos -nueve de hombres y seis de mujeres- y entre los ganadores masculinos sobresalió Alberto Domínguez, remero que compitió en Atenas en el año 2004. Logró la primera y segunda ciaboga gracias a su equipo formado por Samuel González y Hugo García, todos del Grupo Corvera de Remo y vinculados al concejo sotobarquense por algunos de sus integrantes. El equipo femenino no fue a Atenas, pero podría haber ido. Aurita Iglesias, Belén Martínez y Oscar Rodríguez demostraron que eso de dar paladas en aguas del Nalón se les da de maravilla.

La cosa no es fácil, aunque la distancia que recorren los remeros se antoja corta. "El ambiente es único, la competencia importante y el esfuerzo es tremendo", manifestó Alberto Domínguez al pisar tierra firme a los pies del Castillo. Confesó también: "Esto es mucho más duro que remar en aguas tranquilas". Y es que el Nalón es el Nalón. Para los ganadores hubo aplausos y para los perdedores también, porque en El Castillo lo importante es, como en los Juegos Olímpicos, participar.

Tras la prueba deportiva -primero compitieron los hombres y luego las mujeres- se rindió un emotivo homenaje a un vecino fallecido recientemente. Luego se celebró la cucaña, y todo bajo un sol de justicia que cogió por sorpresa a las decenas de asistentes a la folixa acuática. Tanto es así que muchos iban con paraguas para la lluvia que finalmente aprovecharon como sombrillas.

El Castillo, entre tanto, ayer parecía más de la Edad Media que nunca: sus calles empedradas, miradores y embarcaderos de madera lucían decorados por la fiesta de San Martín a orillas del río Nalón. La sociedad de festejos del Castillo y La Florida ha elaborado un completo programa de actos con verbenas, espicha popular y también un juicio presidido por la Santa Inquisición. Hoy continúa la fiesta con mercado medieval, misa de campaña, vermú y romería.