Sartenazo feminista en Aristébano

"No me gustaría contradecir a nadie, pero creo que las mujeres estamos lo suficientemente empoderadas como para que nos regalen una sartén". Esas fueron las palabras que María Josefa Fernández Cañedo pronunció en defensa del feminismo y de las mujeres después de que el Consejo Rector de la Vaqueirada le regalase una sartén a la novia. Además, una de las "vaqueiras de honor" fue Lucía Velasco Rodríguez, quien, aparte de su trabajo como ganadera, es una reconocida activista por los derechos de la mujer en el mundo rural. Este protagonismo feminista en la Braña de Aristébano demostró que tradición e igualdad no está reñidas.

Como cada último domingo de julio de los últimos 61 años, se celebró ayer el famoso Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada en el alto de Aristébano. Una fiesta única, de gran interés turístico, y que tiene como evento protagonista el "casorio" entre dos personas ligadas al mundo vaqueiro que, en esta ocasión, fueron Beatriz Pérez Mayo y Jairo Feito Menéndez. La celebración, muy concurrida, comenzó cuando el cortejo nupcial inició su recorrido desde la Braña hasta el altar. La procesión encabezada por la novia y el padrino, seguidos del novio y la madrina, todos a caballo, fue grabada por cientos de móviles de los presentes.