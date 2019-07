Un gran elogio para Gijón

"De Gijón me gusta todo, aunque siendo sincera soy una enamorada de toda Asturias", asegura Chelo Redondo, una turista procedente de Valencia que no pierde ocasión en escapar al norte en sus fechas vacacionales. "Mi madre era de Mieres y siempre he venido mucho, pero al Elogio del Horizonte es la primera vez que subo y he de decir que es precioso", admite la valenciana, que recalca "la gran seguridad que se respira en Gijón". Aunque está acostumbrada a viajar sola y desenvolverse en cualquier situación asegura que "caminar a las doce de la noche por las calles totalmente tranquila es un gran alivio, nadie se mete contigo". Si pudiese escoger algunos de los rincones de la ciudad sin lugar a dudas serían las playas. "El paseo de San Lorenzo es precioso, la playa de Poniente me parece un rincón único y la playa del Arbeyal, en la que me he bañado esta mañana, es fantástica".

"Somos hijos de asturianos, segunda generación", explica Néstor Fernández, otro turista recién llegado. "Aunque no tenemos forma de saber de donde eran nuestros familiares porque emigraron a Argentina en una época muy difícil, en plena Guerra Civil", asegura este ciudadano del país austral, que comparte la misma historia con su mujer. Aunque se encuentran establecidos en Oviedo durante unos días, "no dudamos ni un segundo" desplazarse a conocer Gijón. "El cerro de Santa Catalina nos ha parecido precioso", explica Mónica Robera, su pareja. Pero también el casco viejo de la ciudad, "que es precioso y donde nos hemos encontrado un ambiente fantástico". Y añade "lo agradable que es la gente y eso es algo que no encuentras en todos los sitios".

Hay muchos turistas que llegan a Gijón huyendo de las altas temperaturas del sur de la Península. "Venimos desde Sevilla y hemos llegado hace un ratito nada más, pero esta temperatura es otra cosa", asegura Alicia Gutiérrez, acompañada de su marido, Kike Rambla, y sus hijos José Carlos y Alejandra. "Lo primero que hemos hecho nada más llegar ha sido venir al cerro de Santa Catalina y sin duda es un sitio precioso con unas vistas increíbles", explica la sevillana. En el caso de Berta Olguín y Germán Román aseguran que Gijón "nos da un respiro ya que el calor que hace en Toledo es insoportable". Han llegado a la ciudad dispuestos a empaparse de ella, aunque viajar con un bebé "al final hace el viaje un poco diferente". Aunque han estado visitando localidades cercanas aseguran que "lo poco que hemos visto nos ha encantado. Sin duda la playa de San Lorenzo es lo que más nos ha impresionado". Gijón no deja indiferente a ninguno de sus visitantes, sea por sus belleza natural, por sus magníficas vistas marítimas, su programa de actividades o su gastronomía.