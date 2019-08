"Queen", "Extremoduro" y Lady Gaga, a capela

Aquellos que han vivido desde dentro la música coral entienden lo que significa formar parte de un grupo, subirse a un escenario y saber que si caes, alguien te cogerá de la mano. Que si te equivocas, alguien te sonreirá para que sigas cantando. Los aplausos, si no son para todos, no son para ninguno. Un coro es una familia y mejor que nadie los saben los chicos y chicas del "Coro Joven de Gijón", capitaneados por el polifacético músico Santi Novoa. En su currículum musical destaca el ser director de la Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar" y teclista en la banda de heavy metal "WarCry".

Santi fundó la agrupación en el año 2015 y, desde entonces, muchos se han ido sumando a sus filas. Son 30 voces mixtas, de entre 15 y 30 años. No son profesionales ni buscan reconocimiento en concursos, solo disfrutar de la música. Y para ello, cuentan con un repertorio perfecto para romper moldes. "Queen", "Extremoduro"o Lady Gaga son algunos de los grupos que cantan estos chicos.

"Yo tenía interés en entrar al coro, pero cuando me dijeron que estaban ensayando 'Queen' lo tuve clarísimo", cuenta Lucía Martos, de 19 años, de Gijón, integrante del coro. El único requisito, según su director, tener oído y compromiso de asistencia: "Hay dos o tres personas que leen música nada más, pero todos asimilan el repertorio de manera increíble, porque es muy atractivo para ellos". Algunos, como Cecilia Cora, de 19 años, de Gijón, ya habían formado parte de otras agrupaciones corales, pero la gran mayoría son meros amantes de la música con un oído privilegiado. Diego Rubio, de 26 años, de Gijón, no entiende de lenguaje musical ni se atrevería a cantar solo, pero siempre tuvo claro que quería formar parte de un coro: "Sentí que en un coro no estaría solo, que me darían apoyo mis compañeros".

La finalidad última del proyecto de Santi Novoa es acercar y desestigmatizar la música coral como algo que no atrae a los jóvenes. Además, los coristas cuentan sobre el escenario con la presencia privilegiada de los músicos José Ramón Feito (piano), Julio Gilsanz (guitarra), Juan Flores (saxo), David Casillas (bajo) y Félix Morales (batería). Lucía Matos explica que, tocar con la banda de rock "es muy diferente, emociona mucho más porque te mete dentro de la canción".

Celia Fernández, de 19 años, de Avilés, entró en el coro buscando una agrupación joven, pero se sorprendió gratamente al ver que no tendría que cantar habaneras u otro repertorio sacro. Santi insiste: "Nuestro repertorio es exclusivamente joven, actual, moderno, con temas que estén a la orden de día".

En septiembre harán nuevas pruebas para recabar nuevas voces, pero a Santi no le interesa un coro de muchas personas, sino con compromiso. "Si me proponen una canción y encontramos arreglos, vamos a por ella. Gracias a ellos descubro como músico repertorio con el que jamás hubiera trabajado". Su princical lección a sus jóvenes coristas: "Nadie es más que nadie, la suma de todos es lo que conforma el coro".

Tienen la mirada fija en el concierto dela Terraza del Botánico el domingo a las 22.30 horas. Pero sus corazones no puede evitar viajar a algún otro proyecto jugoso, como la participación en un festival de coros en Eslovenia el verano que viene.