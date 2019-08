Sardinas con sidra, el plan perfecto en Candás

Sardinas y sidra. Ese fue el combo perfecto, ayer, en el Festival de la Sardina de Candás, que cumplió 50 años con el reparto de alrededor de 5.000 kilos entre los asistentes a la cita gastronómica en el paseo de San Antonio. Y las protagonistas, las sardinas, destacaron por su sabor y buena calidad, pese al lamento de los siete hosteleros que participaron por no poder vender pescado del Cantábrico debido al cierre repentino de la campaña de la pesca de la sardina por los cupos. "No es la nuestra, pero es de primera división porque lo que tenemos que hacer es mantener la calidad, es triste que no podamos pescar nuestras sardinas pero sí los franceses", señaló Ricardo del Valle mientras "plancheaba" una docena.

Y las sardinas, pese a no ser asturianas, contentaron a los comensales que acudieron a Candás, venidos desde distintos puntos de la región, pues el Festival de la Sardina tiene mucho tirón entre los asturianos, que llenaron de ambiente la villa marinera. "Están buenísimas, somos muy sardineros y están en su punto, saladitas y sabrosas", comentó Martina Fernández, de Oviedo, quien trató de que sus hijos probasen el manjar: "Lo mejor es mojar el pan con el aceite", les dijo para animarles.

Y para pasar el trago, la mayoría de los asistentes optó por la sidra. Así lo señaló Fernando Díaz, otro de los hosteleros presentes. "La sidra y la sardina es el pedido principal, aunque también gusta la empanada y la tortilla con sardinas", dijo. Precisamente fue la elección del grupo de amigos de Alejandro Ruiz, aunque su novia, Ewa Goszczynska, natural de Polonia, se quedó alucinada "con la cantidad de comida y bebida, es demasiado". Escanciando, de culín en culín, hicieron tiempo para llegar a media tarde y probar las sardinas.

Pero no todos esperaron a última hora, los hubo que se apuraron por probar las primeras sardinas del Festival. "Están buenísimas y comiendo con las manos saben aún mejor, en el restaurante no presta tanto", comentó Eduardo Sánchez. Y entre los asistentes no podían faltar los veraneantes en Candás, como Susana Molina: "Llevo veinte años viniendo y nunca me lo pierdo y, también, siempre traemos gente de fuera".

Un gran ambiente en el paseo de San Antonio que dará paso hoy al Rally de la Sidra, a las 18 horas, seguido por concierto de Festiamas, verbena en Les Conserveres con discoteca móvil y traca de fuegos artificiales para despedir las fiestas de San Félix. Sin olvidar que mañana y pasado será el Festival Internacional de Charangas memorial José Manuel Muñiz "Colón" con el que Candás seguirá en el candelero estival.