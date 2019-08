Los surferos se suben a la ola del reciclaje en Salinas

"Quiero que los niños que empiezan en este deporte tengan una tabla reciclada y no una comprada". Pablo Osuna, de Sevilla, ha creado la primera tabla de surf hecha con plástico reciclado. Practica surf desde hace mucho tiempo y acaba de terminar la carrera de Diseño en Alemania, donde surgió la idea. "Fue para mi trabajo de fin de carrera. Sabía lo que quería pero no sabía cómo hacerlo", confiesa el sevillano. Osuna se tuvo que enfrentar a varias dificultades, como la de trabajar solo o la de conseguir que las plantas de reciclaje confiasen en él para dar forma a la tabla.

Después de tres intentos fallidos, en el Festival Music And Friends de Salinas, que dura hasta el domingo, se puede, por fin, ver la tabla de plástico reutilizado. Además, Osuna proyectó un documental de todo el proceso y aclaró las dudas de los asistentes. "Estoy muy agradecido por la oportunidad; aún no me creo que esté aquí porque no era mi objetivo principal", subraya. "Yo lo que quiero es involucrar a la gente y convencerla de que si utilizamos el mar para divertirnos, también tenemos que cuidarlo", abunda Osuna. El joven andaluz reconoce que es difícil atraer a la gente: "Colaboran si reciben algo a cambio; si no, es muy difícil". "Quiero conseguir inversores y emprendedores. Por ahora haré, con la ayuda de más gente, otras cinco tablas", concluyó Osuna.

Salinas acoge desde ayer un mural de tapones de plástico hecho por mil niños de cinco colegios de Piedras Blancas, Salinas, Oviedo y Gijón con el lema "Queremos océanos sin plásticos". Laura Miralles organiza el Aula del Mar, que programa actividades para los próximos cuatro días centradas en "crear el hábito de reutilizar el plástico", expresa.

El plan de hoy

Aula del Mar.

Las actividades pensadas para la mañana de hoy se basan en continuar concienciando tanto a niños como adultos sobre el problema de los microplásticos en el mar. Entre lo programado se encuentra_la gymkana mamíferos marinos y un taller de biodiversidad y contaminación marina. Se podrá ver un mural de tapones de plástico realizado por distintos colegios del Principado.



Surf como enfoque principal.

Guillermo Carracedo dará una charla sobre el "Free Surfing", (La ola sin fronteras) de 22.00 a las 00.30 horas.



Música.

A partir de medianoche y hasta la madrugada, Salinas bailará a ritmo de "Electric X Roark Party: YGG-Jromero".



Food trucks para coger fuerzas.

Los asistentes al Festival Music and Friends de Salinas pueden disfrutar de varios puestos de comida y bebida en el espacio habilitado frente al paseo marítimo. Estarán abiertos hasta el domingo, día en el que se pondrá punto y final al festival de surf.



Competición de surf

Salinas acoge hasta el domingo distintas pruebas de surf. Hoy da comienzo la Super Liga Siroko, de carácter nacional y profesional. Los ganadores de las pruebas de hoy y mañana se batirán en duelo en la final de septiembre, en Galicia.