"Hago música con todos los sonidos posibles"

Con tal solo 37 años Júlio Resende ha conseguido combinar dos mundos que parecían lejanos: la música acústica y la música electrónica. El portugués es uno de los compositores y pianistas de su país más reconocidos internacionalmente, tras sus colaboraciones con artistas como Salvador Sobral, ganador del Festival de Eurovisión 2017. A lo largo de su carrera han tenido un gran protagonismo el jazz, el fado e incluso el pop-rock. Sin embargo, desde hace unos años, no ha parado de buscar la forma de innovar con su música hasta crear "Cinderella Cyborg" su último disco, que presentará el próximo martes en la plaza Mayor de Gijón a las 21:30. Según el artista, este álbum "es una aventura que intenta establecer un posible diálogo entre lo humano y lo no humano, entre el hombre y la máquina".

–¿Cómo encara Júlio Resende las presentaciones de su disco, que empiezan en Gijón?

–Me encuentro muy contento y entusiasmado con lo que se viene. Será mi primera vez presentando mi disco en ciudades españolas. Saldrá en septiembre, pero estos primeros conciertos nos producen tanto a mí como al equipo una gran alegría para empezar a compartir nuestra música.

–A la temprana edad de 37 años, usted ya cuenta con una carrera profesional muy completa y experimentada.

–Pese a mi amplia carrera musical, realmente no pienso que sea un músico experimentado. Tan solo soy una persona a la que le encanta innovar. Intento hacer música con todos los sonidos posibles. Este disco es una lectura del sonido acústico, del piano, junto con el sonido electrónico de los ordenadores, además de voces, batería, bajo€ Es una dimensión muy grande. Un lugar diferente donde hasta la tecnología y la poesía se fusionan, pero la voz siempre es la del piano. Es decir, muestro al público los temas gracias al piano porque él es el gran protagonista.

– Decidió acercarse al jazz para tener más libertad a la hora de improvisar. ¿Qué ofrece la improvisación a diferencia de interpretar las canciones?

–La improvisación es tan fácil y a la vez tan complicada como esta conversación que estamos teniendo. Los dos estamos vivos y conversando, pero mañana podría ser diferente. Dependiendo del día y momento podrías preguntarme otras cosas, por eso me gusta la posibilidad de mostrar diferencias temporales. Tengo respeto por la tradición, pero intento innovar todo lo que puedo en el ahora, que es donde nos encontramos. Y la improvisación es lo que me ayuda a ello.

– Ha presentado su música por países de todo el mundo. ¿Cuál es la reacción del público en lugares tan diferentes?

–Mi único propósito es que las personas intentan sentir algo propio cuando escuchan mi música. Viene de mí y va para ellos. Mis composiciones no tienen pretensiones que vayan más allá de que las personas disfruten. Viajar y poder compartir mi música con otras personas es algo magnífico. Tengo la sensación de que pese a que es música desconocida para ellos, siempre responden de forma muy sincera y mágica. Eso es lo especial de mi trabajo.

– ¿De dónde surge la idea de llevar a cabo la unión del tradicional fado portugués con la música electrónica?

– La idea de mezclar estas músicas era un gusto personal, por lo que viene de muy atrás. Me gustan todos los géneros musicales, si la música es buena me gusta y si no, no. Aquello que es de mi agrado, lo recibo, lo transformo, e intento hacerlo mío, haciendo descubrir así también a las personas. La idea es unir ambos conceptos y explorar en ambos."Cinderella Cyborg" trata de una especie de fantasía que une dos mundos y que por golpe de magia, empiezan a conocerse. Es tan interesante como suena...

– ¿Qué opina de la situación actual de la enseñanza del piano y la música?

Ahora mismo hay muchas más ofertas de aprendizajes, está mucho mejor. Si quieres estudiar puedes hacerlo. Desde flamenco, fado€ Mi única preocupación por la música es que ahora las personas quieren aprender música a través de los ojos, de la vista, y para mí la música debe ser enseñada a través del oído, y después el resto del cuerpo. La infancia es el tiempo correcto para esto. Aquí se conoce como tocar de oído. Un ejemplo es el de los bebés, que deben empezar a encontrar la música por estímulos y en un futuro les ayudará a encontrarse musicalmente.

– Tras este disco revelación, ¿cuál es la perspectiva de futuro de Júlio Resende?

–Sinceramente no tengo respuesta. En los próximos años quiero hacer música tematicamente original. Esa es mi prioridad. Pero también me siento muy original cuando hago versiones de otras canciones, porque sigo intentando hacerlo siempre todo a mi manera. Pese a esto, croe que durante un tiempo continuaré con el deseo de innovar, pues creo que estas nuevas melodías pueden ir un poco más allá.